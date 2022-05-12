Каждый должен победить в собственной войне — Арестович о психологическом состоянии украинцев

Война безжалостно бьет по психике независимо от того, находится ли человек в вихре боевых действий или нет. Никто не ожидал, что российская полномасштабная агрессия растянется уже более чем на 2,5 месяца, и до сих пор трудно спрогнозировать, когда украинцы окончательно выгонят оккупантов с родной земли.

Поэтому у людей могут наблюдаться так называемые эмоциональные качели, когда качает от состояния отчаяния и уныния к твердой уверенности в своих силах. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в интервью Women’s Battalion, почему так происходит и что с этим делать.

Как фазы войны влияют на психику

По словам Арестовича, в начале войны, когда была непосредственная угроза существованию целой страны, украинцы невероятно сплотились ради общей победы. Однако сейчас мы двигаемся к фазе затяжной войны, которая психологически намного тяжелее.

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Ведь пока каких-либо ярких событий нет, как и больших побед. На оккупированных территориях ситуация остается напряженной, а у людей накапливается усталость от войны.

Информационные сообщения содержат системный и негативный характер. Это плохо влияет на сознание, — отмечает советник ОП.

Кроме россиян, некоторые украинские политики также начали “раскачивать” общество и спекулировать на трагедиях войны. Их традиционные нарративы: герои в поле и враги в офисе, простые солдаты против плохих генералов, предатели против патриотов и т.д. Это добавляет психологическое давление и бьет в раны общества.

Как противостоять отчаянию

Арестович объясняет, что украинцам следует подготовить себя к тому, что негативные сообщения, к сожалению, могут появляться еще долго, потому что война продолжается.

Также надо понимать, что умелые пропагандисты в большинстве своем специально пытаются повлиять на сознание украинцев с целью загнания нас в состояние отчаяния и разочарования в нашей победе. Им выгодно, чтобы люди обвиняли друг друга и разбирались со своими междоусобицами.

Но самое важное, что нужно помнить — борьба продолжается не только на фронте, но и внутри каждого из нас. Мы должны победить в собственной войне на уровне своего сознания. Например, когда мы оцениваем действия другого человека, то выбираем из двух версий: худшей или лучшей. Если предпочитаем худшее и начинаем думать о человеке плохо, то прежде всего разрушаем самих себя, ведь это путь разочарования.

Качание то в отчаяние, то в надежду происходит не из-за событий, а из-за того, что человек выбирает “черного волка”, — подчеркивает Арестович.

Кроме того, “эмоциональные качели” регулярно возникают из-за естественных циклов организма, например, изменения гормонального фона. Это человеческие особенности природы, которые нужно “переболеть”. Но при этом не упасть, а выстоять во внутренней борьбе со злом.

Полное интервью смотри в видео.

Если ты чувствуешь, что тебе нужно поделиться с кем-то своей болью, то читай, как работает бесплатная психологическая помощь для украинцев онлайн.