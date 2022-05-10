“Відбій атомної тривоги”: Арестович розтлумачив слова Путіна на параді в Москві

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, аналізуючи промову російського президента Володимира Путіна на параді до 9 травня, зазначив: загроза ядерної війни минула.

Так, Арестович звертає увагу на слова Путіна: “Ми маємо вберегти світ від глобальної війни” — і каже, що за цими словами насправді стоїть сигнал про те, що Росія не планує застосовувати ядерну компоненту під час цієї війни.

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Натомість, переконаний радник голови ОПУ, Росія спробує вийти на межі Луганської, Донецької та Херсонської областей.

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Ворог може вдатися до прихованої мобілізації, залучати техніку зі складів, спробувати утримувати зайняті рубежі за прикладом Донбасу 2015–2022 років.

Найімовірніший сценарій розвитку подій далі — спроба “заморозити” конфлікт, щоб далі торгуватися за власні інтереси на перемовинах та економічно виснажити Україну.

Чи буде оголошення “Херсонської народної республіки” та визнання “Л/ДНР” частиною Росії — залежить від кон’юнктури. Це крайній сценарій, який може різко погіршити ситуацію.

За словами Арестовича, російська влада розглядає такий хід подій, як крайній — у випадку, якщо перемовини підуть не за їхнім сценарієм.

Загалом же, каже Арестович, на параді росіяни мали змогу зрозуміти, що результат війни в Україні їх не потішить.

Нагадаємо, промова Володимира Путіна на параді до 9 травня в Москві була дуже слабкою. Російський очільник намагався бодай якось виправдати вторгнення на територію України та заговорив про те, звідки готувався напад на Крим. Читай, як відреагували на промову Путіна в Україні.