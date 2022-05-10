“Отбой атомной тревоги”: Арестович пояснил слова Путина на параде в Москве

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, анализируя речь российского президента Владимира Путина на параде к 9 мая, отметил: угроза ядерной войны миновала.
Так, Арестович обращает внимание на слова Путина: “Мы должны уберечь мир от глобальной войны” — и говорит, что за этими словами на самом деле кроется сигнал о том, что Россия не планирует применять ядерную компоненту в ходе этой войны.
Читайте: “отбой атомной тревоги” и “страшного столкновения с НАТО”.
Читайте: “отбой атомной тревоги” и “страшного столкновения с НАТО”.
Вместе с тем советник главы ОПУ убежден, что Россия попытается выйти на границы Луганской, Донецкой и Херсонской областей.
Враг может прибегнуть к скрытой мобилизации, привлекать технику со складов, пытаться удерживать занятые рубежи по примеру Донбасса 2015–2022 годов.
Наиболее вероятный сценарий развития событий — попытка “заморозить” конфликт, чтобы дальше торговаться за собственные интересы на переговорах и экономически истощить Украину.
Будет ли объявление “Херсонской народной республики” и признание “Л/ДНР” частью России — зависит от конъюнктуры. Это крайний сценарий, который может резко усугубить ситуацию.
Будет ли объявление “Херсонской народной республики” и признание “Л/ДНР” частью России — зависит от конъюнктуры. Это крайний сценарий, который может резко усугубить ситуацию.
По словам Арестовича, российские власти рассматривают такой исход событий, как крайний — в случае, если переговоры пойдут не по их сценарию.
В целом же, говорит Арестович, на параде россияне могли понять, что результат войны в Украине их не порадует.
Напомним, что речь Владимира Путина на параде к 9 мая в Москве была очень слабой. Российский глава пытался хоть как-то оправдать вторжение на территорию Украины и заговорил о том, откуда готовилось нападение на Крым. Читай, как отреагировали на речь Путина в Украине, по ссылке.