Мир

Верх цинизма от отца российского нацизма — Подоляк резко отреагировал на речь Путина к 9 мая

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 мая 2022, 14:30
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