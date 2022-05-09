Верх цинизма от отца российского нацизма — Подоляк резко отреагировал на речь Путина к 9 мая

Прослушивание речей российского вождя, как и другие пытки, могут привести к психической травме. Еще одно оружие, которое использует РФ против сознательного и образованного мира, чтобы мозг адекватного человека взрывался, как после ракетных обстрелов оккупантов.

Однако если кто-то ожидал от Путина особой фантазии и изобретательности к 9 мая, то спешим вас разочаровать. Разумом или оригинальностью обращение Путина ко Дню победы в этом году не блещет.

На параде, приуроченном ко Дню победы в Москве, Путин не объявил Украине войну, не вспомнил также о всеобщей мобилизации, запустив шарманку в тысячный раз о нацизме и угрозах со стороны НАТО.

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При этом риторика Путина была подозрительно похожа на соседа-пособника в войне против Украины: российский лидер заявил о превентивном ударе. Намародёрил, как и его армия, правда, теперь уже слов.

Страны НАТО не захотели нас услышать… Велась открытая подготовка к вторжению на наши исторические земли, в частности, Крым, — заявил Путин на параде.

Также президент террористической РФ в очередной раз заявил, что столкновение было неизбежным. А страны блока НАТО якобы “начали военное освоение прилегающих к нам территорий”. Однако забыл российский лидер сказать, что это его войска стояли на границах Украины как в 2014 году, так и последний год перед масштабным вторжением.

— Создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, непосредственно у наших границ. Все говорили о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным, — заявил Путин с трибуны.

В его словах — ничего нового. Много мешанины из никому не нужного хлама — все в традициях российской пропагандистской машины.

Подоляк о речи Путина

Однако существуют в мире люди, способные выдерживать не только психологические пытки в виде речи Путина, но и преисполненные сил ее анализировать и комментировать. Традиционно промолчать не мог и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он расставил все по полочкам и заявил: агрессор здесь — Россия. Украина и страны НАТО не планировали нападения ни на Россию, ни на суверенные украинские территории, которым является, в том числе, Крымский полуостров.