Верх цинизма от отца российского нацизма — Подоляк резко отреагировал на речь Путина к 9 мая

Прослушивание речей российского вождя, как и другие пытки, могут привести к психической травме. Еще одно оружие, которое использует РФ против сознательного и образованного мира, чтобы мозг адекватного человека взрывался, как после ракетных обстрелов оккупантов.
Однако если кто-то ожидал от Путина особой фантазии и изобретательности к 9 мая, то спешим вас разочаровать. Разумом или оригинальностью обращение Путина ко Дню победы в этом году не блещет.
На параде, приуроченном ко Дню победы в Москве, Путин не объявил Украине войну, не вспомнил также о всеобщей мобилизации, запустив шарманку в тысячный раз о нацизме и угрозах со стороны НАТО.
При этом риторика Путина была подозрительно похожа на соседа-пособника в войне против Украины: российский лидер заявил о превентивном ударе. Намародёрил, как и его армия, правда, теперь уже слов.
Страны НАТО не захотели нас услышать… Велась открытая подготовка к вторжению на наши исторические земли, в частности, Крым, — заявил Путин на параде.
Страны НАТО не захотели нас услышать… Велась открытая подготовка к вторжению на наши исторические земли, в частности, Крым, — заявил Путин на параде.
Также президент террористической РФ в очередной раз заявил, что столкновение было неизбежным. А страны блока НАТО якобы “начали военное освоение прилегающих к нам территорий”. Однако забыл российский лидер сказать, что это его войска стояли на границах Украины как в 2014 году, так и последний год перед масштабным вторжением.
— Создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, непосредственно у наших границ. Все говорили о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным, — заявил Путин с трибуны.
В его словах — ничего нового. Много мешанины из никому не нужного хлама — все в традициях российской пропагандистской машины.
Однако существуют в мире люди, способные выдерживать не только психологические пытки в виде речи Путина, но и преисполненные сил ее анализировать и комментировать. Традиционно промолчать не мог и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он расставил все по полочкам и заявил: агрессор здесь — Россия. Украина и страны НАТО не планировали нападения ни на Россию, ни на суверенные украинские территории, которым является, в том числе, Крымский полуостров.
Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022
Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф.
Кроме соцсетей международных, ограниченных количеством знаков, Михаил Подоляк решил поделиться и развернутыми мыслями в своем Telegram-канале по поводу мешанины в голове российского руководства.
Советник Офиса президента обращает внимание на цитату Путина, где он говорит о нацизме, который диктатор якобы хочет предотвратить.
Говорит об этом не кто иной, как сам отец современного российского нацизма.
Говорит об этом не кто иной, как сам отец современного российского нацизма.
В то же время, когда президент РФ обращается к украинским ветеранам Второй мировой войны и желает им якобы здоровья и долголетия, в них летят российские бомбы и ракеты, которые однозначно несут только смерть и разрушение.
Потому Михаил Подоляк уверен, что необходимо провести принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян.
Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола.
Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола.
Ранее мы рассказывали, как Россия присваивает все лавры победы во Второй мировой войне.