День рибалки 2026: дата, історія та привітання у прозі та віршах

В Україні День рибалки відзначають у другу неділю липня. У 2026 році свято випадає на 12 липня. День рибалки 2026: що відомо та як цікаво привітати — читай у матеріалі.

День рибалки 2026: що це за свято

Багато людей, які небайдужі до прісноводної риби та захисту тварин, вважають рибалку не зовсім гуманним хобі. Але зараз люди продовжують цим займатися не тільки для проведення часу, але і для того, щоб прогодувати свої сім’ї.

Суперечкам про гуманність такого заняття не піддаються хіба самі рибалки, які обожнюють тихе усамітнення з вудкою та блешнею.

День рибалки відзначають не лише любителі, а й професіонали цієї справи:

підприємці;

інспектори;

екіпажі рибальських судів.

День рибалки в Україні: історія та традиції

День рибалки заснували у червні 1995 року указом Леоніда Кучми. Мета свята полягає у підтримці співробітників рибного господарства. Цього дня змагаються з риболовлі, проходять майстер-класи та навчальні семінари. Рибалки у цей день зустрічають свято на березі за вудкою.

День рибалки 2026: привітання у віршах та прозі

Вітаю з Днем рибалки й від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, а й велику удачу, величезний успіх і любов. Нехай кожна рибалка буде святом для душі та щодня дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення!

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Зі святом! Нехай кожен день не залежить від погоди, дарує багато емоцій та адреналіну! Миру, клювання та посмішок тобі та всій твоїй родині!

***

Зі святом вас, дорогі рибалки!

Бажаю щастя через край,

Здоров’я, миру, радості,

Нехай буде великим ваш улов віднині і до старості!

***

З Днем рибалки привітаю,

Улову рибного бажаю!

Ще й золоту спімать рибину,

Бажання загадати за хвилину!

Щасливим будь, веселим, не тужи,

Любов до риби все життя ти збережи!

***

Бажаю чудового кльову,

Відерце великого улову,

Надійною нехай буде вудка,

Душа хай не знає смутку!

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