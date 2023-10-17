Український телеведучий Сергій Сивохо помер у віці 54 років: яка причина та чим він був відомий за життя

Вранці 17 жовтня стало відомо, що український телеведучий та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо помер у віці 54 років.

Останніми роками чоловік хворів, причиною смерті стала хвороба легень. Ми розповімо, що відомо про смерть Сергія Сивоха та чим він був відомим за життя.

Сергій Сивохо помер: що відомо

Про смерть Сергія Сивоха повідомила його пресслужба та подруга Світлана Бердецька у Facebook.

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— Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам’ять Сергію, — йдеться у повідомленні.

Чим хворів Сергій Сивохо

У 2021 році Сергій Сивохо сильно схуд — на 50 кг, це відбулося через лікування хвороби. Про це він розповів програмі Зірковий шлях. Чоловік страждав від бронхіту з астматичним компонентом.

Для лікування тоді використовувалися різні засоби, зокрема і гормони, — говорив тоді він.

А за чотири роки до того, у 2017 році, у Сергія виявили виразку. Він став втрачати сили, йому було важко вставати. На той момент він вже мав вагу 195 кг. Мала рухливість призвела до накопичення рідини в легенях, лікарям довелося навіть вводити його в штучну кому.

Чим відомий Сергій Сивохо в Україні

Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року у Донецьку. Здобув освіту інженера-металурга у Донецькому політехнічному інституті. Крім цього, він мав другу освіту за спеціальністю економіст-юрисконсульт. Також Сивохо закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю Менеджмент організацій.

Популярність Сергій здобув завдяки участі в КВК, особливо в команді Дрім-Тім.

У 2000-х роках вів розважальну програму Прихована камера. А з 2011 по 2013 роки був креативним продюсером шоу Велика різниця по-українськи.

Зі створенням української Ліги сміху Сивохо запросили стати членом журі, і той погодився.

З жовтня 2019 до березня 2020 року Сивохо був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Сивохо призупинив медійну діяльність, на його сторінках у соціальних мережах можна побачити звіти про волонтерську діяльність.

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