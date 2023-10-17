Український телеведучий Сергій Сивохо помер у віці 54 років: яка причина та чим він був відомий за життя

Вранці 17 жовтня стало відомо, що український телеведучий та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо помер у віці 54 років.
Останніми роками чоловік хворів, причиною смерті стала хвороба легень. Ми розповімо, що відомо про смерть Сергія Сивоха та чим він був відомим за життя.
Про смерть Сергія Сивоха повідомила його пресслужба та подруга Світлана Бердецька у Facebook.
— Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам’ять Сергію, — йдеться у повідомленні.
У 2021 році Сергій Сивохо сильно схуд — на 50 кг, це відбулося через лікування хвороби. Про це він розповів програмі Зірковий шлях. Чоловік страждав від бронхіту з астматичним компонентом.
Для лікування тоді використовувалися різні засоби, зокрема і гормони, — говорив тоді він.
Для лікування тоді використовувалися різні засоби, зокрема і гормони, — говорив тоді він.
А за чотири роки до того, у 2017 році, у Сергія виявили виразку. Він став втрачати сили, йому було важко вставати. На той момент він вже мав вагу 195 кг. Мала рухливість призвела до накопичення рідини в легенях, лікарям довелося навіть вводити його в штучну кому.
Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року у Донецьку. Здобув освіту інженера-металурга у Донецькому політехнічному інституті. Крім цього, він мав другу освіту за спеціальністю економіст-юрисконсульт. Також Сивохо закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю Менеджмент організацій.
Популярність Сергій здобув завдяки участі в КВК, особливо в команді Дрім-Тім.
Популярність Сергій здобув завдяки участі в КВК, особливо в команді Дрім-Тім.
У 2000-х роках вів розважальну програму Прихована камера. А з 2011 по 2013 роки був креативним продюсером шоу Велика різниця по-українськи.
Зі створенням української Ліги сміху Сивохо запросили стати членом журі, і той погодився.
З жовтня 2019 до березня 2020 року Сивохо був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Сивохо призупинив медійну діяльність, на його сторінках у соціальних мережах можна побачити звіти про волонтерську діяльність.
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