Умер Степан Гига: 66-летняя легенда и народный артист Украины

В пятницу во Львове на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный украинский певец Степан Гига.

Степан Гига умер: что известно

По информации издания ZAXID.NET, артист ушел из жизни в реанимации Первого ТМО Львова. Степан Гига находился в тяжелом состоянии с 19 ноября.

Факт смерти подтвердила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

– Отошел в вечность народный артист Украины Степан Гига. Светлая и вечная память. Искренние соболезнования семье, близким и всем, кто любил его творчество, – написала она в Telegram.

На официальной странице музыканта в Instagram сообщили, что завтра будет обнародована вся официальная информация о прощании со Степаном Гигой.

Степан Гига: причина смерти

Степан Гига умер в результате тяжелой болезни, однако от какой именно не сообщается.

В декабре в ряде СМИ и Telegram-каналов распространялись слухи о том, что Степану Гиге ампутировали ногу, а затем о том, что артист находится в коме. Эту информацию опровергла пиарщица певца Ирена Зайко.

Она заявила, что не знает, откуда взялась такая информация. Ирена Зайко отметила, что вся подтвержденная информация о состоянии здоровья Степана Гиги публикуется исключительно на его официальных страницах в соцсетях.

Степан Гига: биография

Степан Гига родился в 1959 году в селе Белки в Закарпатье. В ноябре ему исполнилось 66 лет. Первый сольный альбом артист выпустил в 1995 году.

В 1998 году получил звание заслуженного артиста Украины, а в 2002-м – народного. Среди его самых известных песен: Вулиця Наталі, Цей сон, Яворина и Золото Карпат.

К слову, в минувшие выходные стало известно о смерти фронтмена группы Адам Михаила Клименко, он ушел из жизни из-за болезни.

Фото: Степан Гига/Instagram

