Відомого голлівудського режисера Роба Райнера знайшли мертвим у Лос-Анджелесі. Також разом з ним було знайдено його дружину Мішель — деталі інциденту читай у матеріалі.

Роб Райнер мертвий — що відомо

Як повідомляє Associated Press, близько опівночі за європейським часом пожежна служба міста отримала виклик про необхідність надання медичної допомоги у будинку по Чадборн-авеню — це елітний район міста, де проживає велика кількість знаменитостей.

Згодом поліція офіційно заявила, що в будинку знайшли тіла двох загиблих. За їхніми словами, це було очевидне вбивство. Інформацію про осіб, які загинули, не повідомили, однак джерела видань говорять про те, що йдеться саме про режисера та його дружину.

Слідчі вважають, що подружжя зазнало ножових поранень. Зараз триває допит їхнього сина Ніка, адже він нині серед основних підозрюваних.

