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Ранкова молитва українською мовою: попроси Бога про захист і благословення на новий день

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Серпня 2026, 15:00 4 хв.
ранкова молитва
Фото Pexels

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