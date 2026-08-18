Ранкова молитва українською мовою: попроси Бога про захист і благословення на новий день

Чому люди моляться щоранку? Мабуть, тому, що не знають, яким буде новий день. Вони просять Бога благословити кожен крок, уберегти тих, кого люблять, дати сили там, де їх бракує, і спокій і благословення там, де оселяється страх.

Ранкова молитва — це можливість віддати Богові свої тривоги й почати день із вірою, що сьогодні все складеться добре. Канонічна коротка ранкова молитва до Бога

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Боже, будь милостивий до мене грішного.

Боже, прости мені всі провини перед Тобою.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.

Канонічна обов’язкова ранкова молитва

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Пресвята Трійце, помилуй нас; Господи, очисть гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі).

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь

Ранкова молитва українською мовою Макарія Великого

Від сну вставши, ранішню приношу Тобі, Спасе, пісню і, припадаючи, прошу Тебе: не дай мені заснути в гріховній смерті, але пожалій мене, Ти, що добровільно розп’явся; і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко й спаси мене, в предстоянні та молитві. І по сні нічнім пошли мені світлий і безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене.

Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені, рабу Твоєму, минулу ніч перебути без напасти від усього злого і супротивника, Ти Сам, Владико, Сотворителю всього, сподоби мене при світлі Твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю Твою нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сильна ранкова молитва своїми словами

Господи, дякую Тобі за цей новий день. Благослови мене, моїх рідних і всіх, кого я люблю. Дай мені сили пройти цей день з миром у серці, мудрістю у думках і добром у вчинках. Захисти від усього злого, направ на правильний шлях і не залишай мене у важкі хвилини. Нехай сьогодні в моєму серці буде віра, надія та любов. Амінь.

Господи, дякую Тобі за ранок і за можливість зустріти ще один день. Будь поруч зі мною в кожній справі та кожному рішенні. Дай мені спокій у серці, ясність у думках і сили прийняти те, чого я не можу змінити. Благослови моїх рідних, бережи наш дім і відведи від нас усе недобре. Допоможи сьогодні не втратити доброту, не сказати зайвого і помітити те хороше, що Ти посилаєш. Амінь.

Ранкова молитва та благословення на весь день своїми словами

Господи, дякую Тобі за цей новий ранок і за життя, яке Ти даруєш мені та моїм близьким. Прошу Тебе, бережи мою родину, друзів і всіх людей, за яких сьогодні тривожиться чиєсь серце. Особливо прошу за наших захисників і захисниць — дай їм сили, мужності та захисту, відведи від них небезпеку й допоможи повернутися додому живими. Підтримай тих, хто чекає на них, зціли поранених, утіш тих, хто втратив найдорожчих. Господи, принеси мир на нашу землю, наповни серця людей надією і не дозволь страху перемогти нашу віру. Будь поруч із нами сьогодні й завжди. Амінь.

Ранішня молитва за рідних і захисників

Господи, у цей ранок я віддаю в Твої руки себе та всіх, кого люблю. Ти знаєш наші страхи, наші сльози й тривогу за тих, хто зараз далеко від дому. Прошу Тебе, накрий Своїм захистом наших воїнів, збережи їх від ворожої зброї, дай їм витримку, мудрість і сили пройти через кожне випробування. Бережи дітей, батьків, людей похилого віку та кожного, хто сьогодні прокидається зі страхом почути тривогу. Даруй нашим рідним можливість обійняти одне одного знову. Нехай цей день принесе добрі звістки, а наша земля якнайшвидше зустріне тихий і мирний ранок. Господи, не залишай Україну та її людей. Амінь.

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