Молитви Ангелу-Хранителю за сина — сильні слова-обереги, які захищають від лиха

Так було завжди: діти для батьків найбільша, ні з чим незрівнянна цінність, сенс життя, його продовження, благословення небес. І щоб відгородити сина чи доньку від лиха, батьки й матері моляться за дітей, щоб Бог та Ангел-охоронець вберіг у скрутну мить.

Тож молитва за сина — це не просто слова, звернені до неба, це потік материнської або батьківської любові, висловлені у щирому проханні. Молитва — це спосіб огорнути дитину невидимим, але міцним захистом і наповнити своє серце надією, тишею і світлом.

Ми зібрали для тебе найсильніші та найвідвертіші молитви до Ангела-Хранителя за сина на війні та вдома.

Молитви Ангелу-Хранителю за сина і захист над ним

Люди звертаються до свого Ангела-Хранителя з молитвами про захист від фізичних і духовних небезпек. Вважається, що він оберігає від нещасних випадків, хвороб, злих сил і негативного впливу.

Молитва до Ангела-Хранителя за сина, який перебуває на війні, допомагає відчути його присутність поруч. Це може надавати спокою та моральної підтримки у найскладніші моменти.

Ангеле-Хранителю, даний Батьком Небесним, моєму синові (ім’я сина), я звертаюся до Тебе. Ангеле-Хранителю сина (ім’я), збережи його і в горі, і в радості. Не залиш сина мого у важку хвилину життя, простягни йому руку Свою милосердну, допоможи сину моєму (ім’я) подолати всі життєві випробування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле й добре.

Ангеле-Хранителю сина мого (ім’я), я дякую Тобі та низько кланяюся Тобі за любов Твою до мого сина. Я дякую Богові — Господу Всевишньому, що послав Тебе, захисника і помічника, моєму синові (ім’я). Слава Тобі, Господи! Слава! Слава Духу Святому! Слава!

В Ім’я Бога Всевишнього, в Ім’я Ісуса Христа я прошу Тебе, Ангел-Хранитель сина мого (ім’я), не залиш його у хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому завжди захистом вірним і сильним.

Молитви Ангелу-Хранителю за сина воїна

Ангеле-Хранителю, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син якої перебуває на війні.

Ангеле-Хранителю, молю Тебе, бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону. Укрий його своїми крилами та допоможи йому виконати свій обов’язок, захищаючи Вітчизну від ворогів.

У важку хвилину життя допоможи йому, щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення.. Допоможи йому завжди пам’ятати, що життя його — під захистом Твоїм. Збережи життя його та дай йому пізнати радість виконаного обов’язку і радість перемоги над ворогом.

Дякую Тобі, Ангеле-Хранителю. Слава Тобі, Господи! Слава Духу Святому! Амінь.

Молитви Ангелу-Хранителю за сина українською

О святий Ангеле-охоронцю, вірний захиснику і наставнику мого сина, я звертаюся до Тебе з глибокою вірою і надією. Благаю Тебе, почуй мої молитви, будь поруч з моїм сином у кожну мить його життя. Захищай його від усякого зла, небезпек та спокус. Веди його по шляху праведності й мудрості, наставляючи його на добрі вчинки та благі наміри.

Дай йому силу і мужність у випробуваннях, мудрість і розсудливість в ухваленні рішень, спокій і мир у його серці. Молюся за його здоров’я, щастя і благополуччя.

Дуже сильна молитва за сина

Святий Ангеле-охоронцю, покровителю мого сина, який зараз перебуває на війні! Смиренно звертаюся до тебе з проханням захищати його від усілякого зла і небезпек, які оточують його на полі бою.

Оберігай його від кулі та вибухів, від страху і розпачу, від поранень і смертельних небезпек. Будь поруч з ним у кожну мить, допомагай йому залишатися сильним і мужнім, додай йому віри та надії на краще.

Просвіти його розум і зміцни волю, щоб він діяв мудро та обережно, захищаючи себе та своїх товаришів. Дай йому сили витримати всі труднощі та випробування, що випадають на його долю.

Молюся, щоб твоя невидима присутність супроводжувала його, даруючи мир і спокій у серці навіть у найважчі моменти. Прийми мої молитви та допоможи йому повернутися додому живим і неушкодженим, збережи його душу і тіло під своїм святим покровом.

