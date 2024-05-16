Чому вишита сорочка оберігала українців у давнину — про орнаменти, тканину й код, закладений у вишиванці

Код нації — так називають українську вишиванку. І це не просто красиві слова — це частина національних цінностей. А сьогодні — ще й модний аксесуар, який одягають на урочисті дати. Про справжнє значення наших вишиванок, кольори та візерунки на полотні розкажемо далі.

Українська письменниця та майстриня з вишивання Ольга Береза переконана — все, що пов’язано з українською вишивкою, кожен може трактувати так, як йому зручно. Адже люди самі наділяють ті чи інші речі сенсами, які не завжди мають зв’язок з давнім минулим.

До того ж чимало тлумачень, поширених насамперед в інтернеті, є необґрунтованими, іноді навіть відверто хибними. Водночас не варто відкидати думку, що орнаменти і кольори таки несуть певний інформаційний, важливий для нас зміст.

Зараз також дивляться

Таємниці вишиванок

Ольга Береза розповідає:

— Таємниця вишитої сорочки таки дійсно існує. Але щоб її зрозуміти, ми мусимо зазирнути у минуле. Уявімо собі жінку, яка вишиває довгого зимового вечора. Вона не має телевізора, який показує якісь жахливі новини чи фільм з поганими емоціями. Вона має шматок полотна, який, вочевидь, обрала власноруч.

Вона має покриту хустиною голову. Свічку, можливо, намолену, і вона вишиває для близької людини, для дитини чи чоловіка. І, відповідно, вона закладає у свою роботу певний зміст.

Вона хоче, щоб ця сорочка оберігала дорогу їй людину. І це спрацює, бо це штучна робота, а не масове виробництво.

Раніше кількість вишитого полотна залежала від призначення сорочки — вона була буденною чи святковою. Те, що ми зараз називаємо традицією, тоді було просто модою, — зазначає Ольга Береза.

— Барви вишитих сорочок у минулому насамперед залежали від того, які нитки мала жінка, яка вишивала. Далеко не всі кольори були доступні. Можливо, через зубожіння або високу вартість, жінка не завжди могла придбати бажаний колір. Також був побутовий вплив.

Наприклад, під час посту жінки намагалися не носити барвистих, надто яскравих кольорів. Це стосувалося не лише вишитих сорочок, але й хустин і прикрас.

Читати на тему Символ України як великої родини: привітання з Днем вишиванки у картинках та віршах Ділимось теплими привітаннями для найрідніших з Днем вишиванки.

Майстриня наголошує, що раніше жінки переймали нові техніки вишивки від сусідок, матерів чи гостей їхнього села. Сучасне мистецтво вишивання є лише своєрідним відгалуженням від тієї давньої, етнічної вишивки.

— Узори можуть бути достеменно такими, як колись вишивали наші прабабусі, так і лише віддалено їх нагадувати. Але зараз ми спостерігаємо такий факт, що майстри часто надихаються вишивкою інших етнічних груп. Адже вишивали не тільки ми, вишивали всі народи. І зараз, завдяки інтернету, ми можемо це все спостерігати. Відповідно, і надихатися.

На візерунки сьогодення більше впливає власне вподобання майстра або ж вподобання людини, для якої вишивається ця сорочка. А якщо мова йде про комерційну вишиту сорочку, то великий вплив на формування орнаменту має попит. Адже майстри передусім вишивають те, що добре продається.

Значення орнаментів

Деталі й тематика орнаменту вишиванок різняться залежно від українського регіону. Та й тлумачення вишивки були різними. Десь червоний мак означав радість, а десь — журбу. Вишивки різнилися не лише між далекими регіонами, а й між сусідніми селищами.

— Маємо чітко виражені вишиті сорочки, як от борщівська вишиванка, городоцька, сокальська. Їх є безліч, і це прекрасно. В цьому, власне, є багатство нашої вишитої сорочки, що вони різноманітні. Різнилися вони навіть не регіонально, а від села до села. Уже сусіднє село могло мати свої особливості у вишитій сорочці, свої мотиви, могли віддавати перевагу якимось кольорам чи мереживу.

Як обрати свою вишиванку

Не секрет, що сьогодні у багатьох є бажання мати у гардеробі справжню етнічну сорочку. Майстриня радить — варто звернутися до джерел та знайти й переглянути фото наших предків.

Сорочка зможе відновити зв’язок з цілими поколіннями родичів.

— У моїй скрині є наймиліша серцю вишита сорочка. Її вишила моя бабця. Вона мала чотири доньки і багато внучок, тож ця сорочка вже встигла помандрувати. І кожна з її дочок чи внучок її носила. Тому коли вона дійшла до мене, то була практично знищеною.

Бабуся була переконана, що родинна вишита сорочка має не вилежуватися в скрині, її мають носити нащадки. Отже, коли бабуся вже відійшла, я відновила цю сорочку. Я її відтворила. І одягаю лише на якісь важливі для мене події.

Чому вишита сорочка оберігала українців у давнину — про орнаменти, тканину й код, закладений у вишиванці / 5 Фотографій

Головне, каже майстриня, — вишиту сорочку треба носити усвідомлено, адже значення вишиванки дуже глибоке. Вона є символом української нескореності та свободи. А ще — символом, який об’єднує різних українців за політичними та релігійними поглядами. Саме тому вона є сучасною зброєю проти ворога.

Вишиванка — це не завжди про урочистий одяг. Зараз носять їх у повсякденному житті. Розповідаємо — як вписати вишиванку у свій звичайний гардероб.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.