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Чому вишита сорочка оберігала українців у давнину — про орнаменти, тканину й код, закладений у вишиванці

Наталія Жураківська 16 Травня 2024, 14:15
Код нації - вишиванка

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