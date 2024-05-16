Как вышитая сорочка оберегала украинцев — про орнаменты, ткань и код, заложенный в вышиванке

Код нации — так называют украинскую вышиванку. И это не просто красивые слова — это часть национальных ценностей. А сегодня — это также модный аксессуар, который надевают на торжественные даты. Об истинном значении наших вышиванок, цветах и узорах на полотне — расскажем далее.

Украинская писательница и мастерица по вышиванию Ольга Береза убеждена — все, что связано с украинской вышивкой, каждый может трактовать так, как ему удобно. Ведь люди сами наделяют те или иные вещи смыслами, которые не всегда имеют связь с древним прошлым.

К тому же многие толкования, распространенные прежде всего в интернете, являются необоснованными, иногда даже откровенно ошибочными. Вместе с тем, не стоит отбрасывать мысль, что орнаменты и цвета все же несут определенный информационный, важный для нас смысл.

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Секреты вышиванок

Ольга Береза рассказывает:

— Тайна вышитой сорочки действительно существует. Но чтобы мы ее поняли, мы должны заглянуть в прошлое. Представим себе женщину, которая вышивает долгим зимним вечером. У нее нет телевизора, который показывает какие-то ужасные новости или фильм с плохими эмоциями. Зато у нее есть кусок полотна, который, очевидно, она выбрала собственноручно.

Она покрыла платком голову. Зажгла свечу, возможно, намоленную, и она вышивает для близкого человека, для ребенка или мужа. И, соответственно, закладывает в свою работу определенный смысл.

Она хочет, чтобы эта сорочка оберегала дорогого для нее человека. И это сработает, потому что это ручная работа, а не массовое производство.

Раньше количество вышитого полотна зависело от назначения сорочки — она была будничной или праздничной. То, что мы сейчас называем традицией, тогда было просто модой, — отмечает Ольга Береза.

— Цвет вышитых сорочек в прошлом прежде всего зависел от того, какие нити были у женщины, которая вышивала. Далеко не все цвета были доступны. Возможно, из-за обнищания или высокой стоимости, женщина не всегда могла приобрести желаемый цвет. Также имело место бытовое влияние.

Например, во время поста женщины старались не носить красочных, слишком ярких цветов. Это касалось не только вышитых сорочек, но и платков, украшений.

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Мастерица отмечает, что раньше женщины перенимали новые техники вышивки от соседок, матерей или гостей их села. Современное искусство вышивания является лишь своеобразным ответвлением той древней, этнической вышивки.

— Узоры могут быть точно такими, как когда-то вышивали наши прабабушки, а могут лишь отдаленно их напоминать. Но сейчас мы наблюдаем такой факт, что мастера часто вдохновляются вышивкой других этнических групп. Ведь вышивали не только мы, вышивали все народы. И сейчас благодаря интернету, мы можем это все наблюдать. Соответственно, и вдохновляться.

На узоры сегодня больше влияют собственные предпочтения мастера или предпочтения человека, для которого вышивается эта рубашка. А если речь идет о коммерческой вышитой сорочке, то большое влияние на формирование орнамента имеет спрос. Ведь мастера прежде всего вышивают то, что хорошо продается.

Значение орнаментов

Детали и тематика орнамента вышиванок различны в зависимости от украинского региона. И толкование вышивки были разными. Где-то красный мак означал радость, а где-то — печаль. Вышивки отличались не только между далекими регионами, но и между соседними селами.

— Имеем четко выраженные вышитые рубашки, такие как борщевская вышиванка, городоцкая, сокальская. Их много, и это прекрасно. В этом, собственно, и заключается богатство нашей вышитой сорочки — в том, что орнаменты разнообразны. Различались они даже не регионально, а от села к селу. Уже соседнее село могло иметь свои особенности, мотивы, отдавать предпочтение каким-то цветам или кружеву.

Как выбрать свою вышиванку

Не секрет, что сегодня у многих есть желание иметь в гардеробе настоящую этническую сорочку. Мастерица советует — стоит обратиться к источникам, найти и смотреть фото наших предков.

Рубашка может восстановить связь с целыми поколениями родственников.

— В моем сундуке есть милейшая сердцу вышитая сорочка. Ее вышила моя бабушка. У нее было четыре дочери и много внучек, поэтому эта рубашка уже успела попутешествовать. И каждая из ее дочерей или внучек ее носила. Поэтому, когда она дошла до меня, то была практически уничтожена.

Бабушка была убеждена, что семейная вышитая сорочка должна не вылеживаться в сундуке, ее должны носить потомки. И когда бабушка умерла, я восстановила эту рубашку. Я ее воссоздала. И надеваю только на какие-то важные для меня события.

Как вышитая сорочка оберегала украинцев — про орнаменты, ткань и код, заложенный в вышиванке / 5 Фотографий

Главное, говорит мастерица, — вышитую сорочку носить осознанно, ведь значение вышиванки очень глубокое. Она является символом украинской непокорности и свободы. А еще — символом, который объединяет разных украинцев по политическим и религиозным взглядам. Именно поэтому она является современным оружием против врага.

Вышиванка — это не всегда о торжественной одежде. Сейчас ее носят и в повседневной жизни. Рассказываем подробнее, как вписать вышиванку в свой обычный гардероб.

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