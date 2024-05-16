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Как вышитая сорочка оберегала украинцев — про орнаменты, ткань и код, заложенный в вышиванке

Наталья Жураковская 16 мая 2024, 14:15
Как вышитая сорочка оберегала украинцев — про орнаменты, ткань и код, заложенный в вышиванке

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