Не только по праздникам! Как носить вышиванку в повседневной жизни: удачные сочетания

Время идет, а традиции остаются неизменными. Более того, они возрождаются и занимают почетное место в нашей жизни. Так же с национальной одеждой и этническими символами. В нашем материале ты узнаешь, как носить вышиванку в повседневной жизни. С чем можно ее сочетать и какие аксессуары будут отлично подходить.

Как носить вышиванку: идеи, с чем сочетать вышиванку в повседневной жизни

Если ты хочешь носить вышиванку не только на праздники, но и в повседневной жизни, мы расскажем, как ее можно стилизовать и обыграть по-современному.

Вышиванка с джинсами

Если на работе нет определенного дресс-кода, ты можешь стилизовать свою вышитую рубашку именно с джинсами. Выбери джинсы, желательно светлого цвета и свободного фасона. Чтобы добавить торжественности, можно надеть каблуки, которые подходят к образу, или кеды.

Мужчинам вышиванку можно надевать с джинсами светлого цвета или светлыми брюками. Наиболее удачной обувью будут кеды или неспортивные кроссовки.

Вышиванка и юбка

Максимально выигрышно вышиванка выглядит с длинной юбкой. Ты можешь выбрать миди или макси фасон. Короткую юбку не следует совмещать с вышитой рубашкой, ведь часто у нее длинный подол и она может прикрыть юбку.

Если у тебя есть джинсовая облегающая юбка миди или юбка А-силуэта из легких тканей, можно смело экспериментировать с образом.

Вышиванка с шортами

Скоро пригреет солнце, и погода станет жаркой для джинсов. Поэтому сочетать вышиванку с шортами тоже попробуем. Мужчинам достаточно выбрать нужную длину, чуть выше колена, и подобрать к ним вышиванку.

Для женщин можно выбрать шорты с высокой посадкой, кюлоты, свободные выше колена из льна или джинсовые. Желательно, чтобы вышиванка не перекрывала длину шорт, тогда это будет выглядеть великолепно.

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Вышиванка с мужским костюмом

Для официальных мероприятий можно выбрать сочетание вышиванки и костюма. Для этого выбери темный или светлый костюм из легкой ткани. К нему подбери однотонную вышиванку без ярких узоров.

Выгоднее всего здесь будет выглядеть белая вышиванка с белой или черной вышивкой.

Вышиванка с женским костюмом (платье-вышиванка)

К женскому костюму следует выбирать вышиванку, которая не будет выбиваться из контекста, а лишь подчеркнет этнический стиль. Следует отдать предпочтение однотонной вышивке, неярким цветам и стилизовать ее с аксессуарами.

Это может быть шаль на шее, ожерелье или лента в волосах.

Аксессуары к вышиванке

Сейчас снова популярными стали женские силянки и герданы. Это разновидности украшений на шею, которые дополнят твой образ. Если таких украшений у тебя нет, можно заплести волосы лентами, добавить брошь, расшитую бисером, выбрать сдержанную сумочку.

В каждом регионе Украины есть уникальные орнаменты вышивки. Раньше мы рассказывали все секреты украинских орнаментов на вышиванках.

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