Здоровье и красота

Не только по праздникам! Как носить вышиванку в повседневной жизни: удачные сочетания

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 мая 2023, 14:00
Як носити вишиванку: ідеї, з чим поєднувати вишиванку в повсякденному житті
Фото: Getty Images

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