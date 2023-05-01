Имеет значение не цвет, а собственный смысл! Украинские вышиванки: история, мифы и правда о нашей этнической одежде

Вышиванка — этническая одежда украинского народа. Сейчас существует много споров и мифов о происхождении, истории, смысле украинских вышитых рубашек. А все потому, что теперь украинцы возвращаются к своим корням: изучают язык, традиции и национальные символы.

Вышитая рубашка — это о смыслах, которые мы вкладываем в нее. Но как быть с узорами, цветом и количеством вышитого полотна?

О настоящем значении наших вышиванок, как выбрать себе вышитую одежду и имеют ли значение цвета — редактор Вікна-новини эксклюзивно пообщалась с украинским автором книг и мастером по вышиванию Ольгой Березой, а также с украинской певицей, актрисой и фольклористом Марией Квиткой.

Цвет узора: есть ли в этом смысл?

Украинская писательница и мастер по вышиванию Ольга Береза сразу отметила: трактовать все, что связано с украинской вышивкой, каждый может так, как ему удобно.

Ведь люди сами наделяют те или иные вещи смыслами, и не всегда они связаны с давним прошлым.

— Тема трактовки давних образцов украинской вышивки сейчас очень противоречива. Большинство толкований, распространенных на территории интернета, необоснованны, даже откровенно ошибочны. Когда-то у меня была слабость попасться в эти сети ошибочных разъяснений, — рассказывает мастерица.

Я не говорю, что вышитые узоры на старинных рубашках и полотнах нашего народа не несут важного смысла, отнюдь. Украинская вышивка владеет своим мощным языком, но, к сожалению, до нас дошло очень мало настоящих ее трактовок.

Да и нужно признать — толкований вышивки, чтобы они были одинаковыми на всей территории Украины, почти нет. Где-то красный мак означал радость, а где-то — печаль. Поэтому однозначной трактовки этой темы просто не существует. Всегда будут определенные противоречия.

Мария Квитка соглашается: если говорить о том, символизируют ли орнаменты силу, плодородие, энергию — нет.

— Нет этому никаких сведений, доказательств, нет этнографических исследований, в которых это было бы указано. Такая трактовка — выдумка современных псевдофольклористов и псевдоэтнографов.

Конечно, элементы вышивки имеют собственные региональные названия, к примеру: соловьиный глазок, роза, барашковое, черешковое, семечковое и т. п., — объясняет фольклорист.

В то же время не стоит считать, что цвета на вышиванках абсолютно были лишены всякого смысла. Но следует понимать, что наделили их смыслами чуть позже, с тех пор как вышивание вошло в привычный обиход украинского народа. До этого женщины вышивали теми нитями, которые были для них доступны.

— Мы искали смыслы во всем, поэтому не удивительно, что сейчас так много мнений относительно цветов, орнаментов и их значения, — объясняет Ольга Береза.

От чего зависит количество вышивки на рубашке?

Нынешний рынок вышитой одежды невероятно разнообразен: здесь на свой вкус точно найдет одежду даже самый привередливый покупатель. Нередко можно обратить внимание на количество вышитого полотна: на Буковине, Закарпатье вышитая часть занимает все полотно.

В некоторых же регионах типичными были вышивки на рукавах или бюсте, рукавах.

Мастер по вышивке Ольга Береза говорит: количество вышитого полотна зависит от того, какое предназначение было у рубашки. Ведь условно вышитые рубашки можно разделить на праздничные и обычные.

Имеет значение не цвет, а собственный смысл! Украинские вышиванки: история, мифы и правда о нашей этнической одежде / 6 Фотографий

— Понятно, что на праздничных рубашках было больше вышивки. Потому что ее готовили для того, чтобы показать другим. Следует также обратить внимание, что на праздничных рубашках часто не было вышивки на груди, потому что эту часть тела часто прикрывали жилетом или ожерельем.

В праздничных рубашках были плотно вышиты рукава, — говорит Ольга Береза.

То, что мы сейчас называем традицией, тогда было просто модой, отмечает мастерица. Она также говорит, что ранее женщины перенимали новые техники вышивки у соседок, матерей или гостей их поселка.

Мария Квитка добавляет, что в пост не было принято носить очень яркие рубашки, а предпочтение отдавалось более сдержанным цветам вышивки: синему, коричневому, оливковому.

Региональная вышивка: миф или правда?

Ольга Береза говорит: нет, это точно не вымысел! Ведь вышивки отличались не только между дальними регионами, но и соседними поселками.

— Действительно, женщины могли прийти из другого села в гости к родственникам, но ее одежда и вышивка очень отличались от строя этой местности. И эти знания очень ценны для нас, ведь если бы не региональность, по которой делится искусство вышивки, мы бы не имели столько разнообразия вышитой одежды, — отмечает мастер.

Отличалась не только техника вышивания, но даже то, как женщины носили свою одежду!

Также на нашу вышивку влияли и соседние народы: буковинские вышитые сорочки брали что-то от румынских традиций, галицкие — от польских.

Мария Квитка также склоняется к мнению, что украинская вышивка имела региональное распределение.

— Именно по вышивке на рубашке мы можем определить ее происхождение. Каждое село имело свою традицию, свою собственную орнаментику, особый крой рубашки, расположение вышивки на ней и другое.

Каждый регион Украины уникален, — заключает фольклористка.

Вышивка бисером: когда наши рубашки начали украшать

Популярно мнение, что вышитые бисером рубашки вошли в моду совсем недавно. На самом же деле вышивать бисером в Украине начали еще очень давно, на Буковине.

Такая традиция пошла от румынской рубашки, которая по большей части и вышивалась бисером.

Популярной во всех регионах Украины такая техника вышивания стала около десяти лет назад.

Современное искусство вышивания: имеют ли наши рубашки общее с этникой?

Многие украинские художники и дизайнеры рефлексируют над этнической темой: в последние годы именитые создатели выпускали много красивых линий одежды с элементами вышивки.

Но имеет ли это что-нибудь общее с украинской вышивкой? Или это так называемая шароварщина?

Ольга Береза говорит: десять лет назад в Украине была популярна вышивка растительных орнаментов. Среди них — мак и калина. В конце концов, сейчас мак уже практически не вышивают, потому что многие считают его символом траура.

— Сейчас уже нет привязанности к какому-либо конкретному узору. Во-первых, у людей есть доступ к социальным сетям и информации. Во-вторых, сейчас мы предпочитаем более простые геометрические узоры.

Конечно, если рассматривать этот вопрос глубже, нужно интересоваться историей. Ведь искусство вышивки берет свои корни еще из трипольской культуры: этот отголосок мы видим не только на вышитых рубашках, но и на наших пасхальных яйцах.

Если есть желание иметь в гардеробе настоящую этническую рубашку, Ольга Береза говорит: надо обратиться к источникам, найти и просмотреть фото наших предков.

— Таким образом, ты можешь не только изготовить рубашку, которая связана с региональной вышивкой, но и восстановить связь с целыми поколениями родственников.

Мария Квитка говорит: сейчас очень многие мастерские занимаются именно воспроизведением старинных рубашек, отшивают как один в один, так и делают на базе аутентичных образцов собственные стилизации.

Мастерица по вышиванию советует слушать свое сердце, ведь оно никогда не подведет и выберет ту вышивку, которая тебе подходит лучше всего.

Ведь рубашка — это личная вещь, которую следует подбирать индивидуально. В Украине раз в год празднуют день, когда все граждане страны одевают вышиванку и идут по своим рутинным делам: когда День вышиванки в 2023 году — читай в материале.

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Главное фото: Depositphotos.