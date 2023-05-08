Не лише на свята! Як носити вишиванку в повсякденному житті: вдалі поєднання

Час плине, а традиції залишаються незмінними. Мало того, вони відроджуються та займають почесне місце в нашому житті. Так само з національним одягом та етнічними символами. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як носити вишиванку в повсякденному житті. З чим можна її поєднати та які аксесуари відмінно пасуватимуть.

Як носити вишиванку: ідеї, з чим поєднувати вишиванку в повсякденному житті

Якщо ти хочеш носити вишиванку не лише на свята, а й у повсякденному житті, ми розповімо, як можна її стилізувати та обіграти по-сучасному.

Вишиванка з джинсами

Якщо на роботі немає певного дрес-коду, ти можеш стилізувати свою вишиту сорочку саме з джинсами. Вибери джинси, бажано світлого кольору та вільного фасону. Щоб додати урочистості, можна вдягнути підбори, які підходять до образу, або кеди.

Для чоловіків вишиванку можна вдягати під джинси світлого кольору та світлі штани. Взуття найбільш вдалим буде кеди чи неспортивні кросівки.

Вишиванка та спідниця

Максимально виграшно вишиванка має вигляд із довгою спідницею. Ти можеш вибрати міді або максі фасон. Коротку спідницю не варто поєднувати з вишитою сорочкою, адже часто вона має довгий поділ і може її прикрити.

Якщо в тебе є джинсова обтисла спідниця міді або спідниця А-силуету з легких тканин, можна сміливо експериментувати з образом.

Вишиванка з шортами

Незабаром пригріє сонце, і погода стане жаркою для джинсів. Тому поєднати вишиванку з шортами теж спробуємо. Чоловікам достатньо вибрати потрібну довжину, трохи вище коліна та підібрати до них вишиванку.

Для жінок можна вибрати шорти високої посадки, кюлоти, вільні вище коліна з льону та джинсу. Бажано, щоб вишиванка не перекривала довжину шортів, тоді це матиме чудовий вигляд.

Вишиванка з чоловічим костюмом

Для офіційних заходів можна вибрати поєднання вишиванки та костюма. Для цього віддай перевагу темному або світлому костюму з легкої тканини. До нього вибери однотонну вишиванку без яскравих візерунків.

Найвигідніше тут буде виглядати біла вишиванка з білою або чорною вишивкою.

Вишиванка з жіночим костюмом (сукня-вишиванка)

До жіночого костюму слід вибирати вишиванку, яка не вибиватиметься з контексту, а лише підкреслюватиме етнічний стиль. Слід віддати перевагу однотонній вишивці, неяскравим кольорам та стилізувати її під аксесуари.

Це може бути шалик на шиї, намисто чи стрічка у волоссі.

Аксесуари до вишиванки

Нині знову популярними стали жіночі силянки та гердани. Це різновиди прикрас на шию, які довершать твій образ. Якщо таких прикрас у тебе немає, можна заплести волосся стрічками, додати брошку, розшиту бісером, вибрати стриману сумочку.

У кожному регіоні України є свої унікальні орнаменти вишивки. Раніше ми розповідали про всі секрети українських орнаментів на вишиванках.

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