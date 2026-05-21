Символ України як великої родини: привітання з Днем вишиванки у картинках та віршах

За право її вдягати наш народ бореться з окупантами вже не одне століття, як і за можливість жити на своїй землі та говорити рідною мовою, а не мовою чужинців. Та в собі вишиванка таїть ще й цілий код незламної нації, яка знову відстоює свою свободу.

Тож кожен за можливості знову повертається до традицій, вивчає наново свою історію та одягає вишиту сорочку, що вже встигла стати символом України як великої неподільної родини. А в особливу дату 15 травня — вітаємо близьких з Днем вишиванки.

Привітання з Днем вишиванки у віршах

Україна, моя рідна земля,

Сьогодні святкує день вишиваний!

Від серця всім бажаю щастя й добра,

І любити свій дім, Богом даний!

***

Нехай наші вишиванки приносять радість та щастя,

Нехай вони завжди захищають від усяких негараздів.

І щоб наші традиції були завжди на висоті,

Ми будемо традиції з гордістю берегти!

Вишиванка — символ України,

Кожної великої родини,

Нашої історії та мови

Тож залюбки вдягнемо її знову!

З Днем вишиванки!

***

У День вишиванки сорочки одягаємо

Та давню історію пригадаємо,

Щоб не забути, що родина

Завжди любитиме неньку-Україну!

***

В День вишиванки повторюю собі:

Я — українець! Дуже гордий з цього.

Несу у світ традиції свої,

Для себе в Бога не прошу нічого,

Лиш миру на своїй землі!

Привітання з Днем вишиванки у картинках

Також раніше про справжнє значення наших вишиванок, як обрати собі вишиту одіж та чи мають значення кольори — Вікна ексклюзивно поспілкувалися з українською авторкою книг та майстринею з вишивання Ольгою Березою, а також з українською співачкою, акторкою та фольклористкою Марією Квіткою.

