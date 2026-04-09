Привітання з Чистим четвергом у віршах та прозі: Очищай душу та тіло!

У Чистий четвер заведено очищатися не тільки фізично, а й духовно. Цей день треба провести у спокої, не думати про негатив, очистити свої думки.
Чистий четвер відзначають на передвеликодньому тижні, перед Страсною п’ятницею. У цей день треба також почистити свою оселю — зробити прибирання. Адже в Страсну п’ятницю не можна цього робити.
У свято Чистого четверга заведено вітати своїх близьких та бажати їм миру, здоров’я та щастя. Тож ми підготували для тебе привітання з Чистим четвергом у віршах та прозі.
Привітання з чистим четвергом у прозі
Нехай у Чистий четвер водиця змиє з тебе всі тривоги та смутку. Нехай підуть з твого дому всі біди та негоди, а в душі залишиться лише світле щастя та радість. Нехай позбудеться серце твоє від смутку та образ, але не втратить віри у все добре і надію на краще.
З Чистим четвергом я вітаю! Бажаю, щоб твій дім наповнився чистотою, щоб у ньому ніколи не було місця образам чи суперечкам, щоб усі були в мирі та злагоді. Щоб було тільки місце для кохання, затишку та тепла.
Вітаю тебе з Чистим четвергом! Нехай будинок твій сяє затишком, серце співає від любові, а душа радісно зустрічає весну. Від щирого серця бажаю щастя тобі та твої рідним. Радісної весни вам!
Вітаю з Чистим четвергом! У цей день бажаю винести з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться нова історія твого життя, яка буде наповнена лише щастям, любов’ю і радістю!
У Чистий четвер вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть з обмиванням всі негаразди, образи та розчарування. Нехай життя наповнюють добрі та світлі моменти, любов і радість. Миру, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!
Привітання з чистим четвергом у віршах
Вітаю з Чистим четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди підуть далі.
Нехай Чистий четвер очистить твоє серце,
Нехай омиє тіло та думки,
Як із відра вода на тебе проллється —
Благословення Боже навіки!
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров’я і щастя багато!
У день, що Чистим величають,
Вас сердечно вітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, вдень привітним.
Вітаю з Чистим четвергом!
Чисто буде нехай кругом
Традицій не порушуйте –
Будинки і душі очищуйте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Бо зовсім скоро Свята Пасха.
Після Чистого четверга наступає страсна п'ятниця.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!