Привітання з Чистим четвергом у віршах та прозі: Очищай душу та тіло!

У Чистий четвер заведено очищатися не тільки фізично, а й духовно. Цей день треба провести у спокої, не думати про негатив, очистити свої думки.

Чистий четвер відзначають на передвеликодньому тижні, перед Страсною п’ятницею. У цей день треба також почистити свою оселю — зробити прибирання. Адже в Страсну п’ятницю не можна цього робити.

У свято Чистого четверга заведено вітати своїх близьких та бажати їм миру, здоров’я та щастя. Тож ми підготували для тебе привітання з Чистим четвергом у віршах та прозі.

Привітання з чистим четвергом у прозі

Нехай у Чистий четвер водиця змиє з тебе всі тривоги та смутку. Нехай підуть з твого дому всі біди та негоди, а в душі залишиться лише світле щастя та радість. Нехай позбудеться серце твоє від смутку та образ, але не втратить віри у все добре і надію на краще.

***

З Чистим четвергом я вітаю! Бажаю, щоб твій дім наповнився чистотою, щоб у ньому ніколи не було місця образам чи суперечкам, щоб усі були в мирі та злагоді. Щоб було тільки місце для кохання, затишку та тепла.

***

Вітаю тебе з Чистим четвергом! Нехай будинок твій сяє затишком, серце співає від любові, а душа радісно зустрічає весну. Від щирого серця бажаю щастя тобі та твої рідним. Радісної весни вам!

***

Вітаю з Чистим четвергом! У цей день бажаю винести з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться нова історія твого життя, яка буде наповнена лише щастям, любов’ю і радістю!

***

У Чистий четвер вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть з обмиванням всі негаразди, образи та розчарування. Нехай життя наповнюють добрі та світлі моменти, любов і радість. Миру, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!

Привітання з чистим четвергом у віршах

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю всім змести печалі, Хай буде радісно кругом, Хвороби й біди підуть далі.

***

Нехай Чистий четвер очистить твоє серце, Нехай омиє тіло та думки, Як із відра вода на тебе проллється — Благословення Боже навіки!

***

На Чистий четвер нам роботи багато: Оселю і душу довести до ладу. Нехай цього дня не бариться робота, Хай будуть приємними ваші турботи, Хай лихо і гріх обминуть вашу хату, Хай буде здоров’я і щастя багато!

***

У день, що Чистим величають, Вас сердечно вітаю. Хай береже вас ангел світлий, З Четвергом вас, вдень привітним.

***

Вітаю з Чистим четвергом! Чисто буде нехай кругом Традицій не порушуйте – Будинки і душі очищуйте, Даруйте всім тепло і ласку. Бо зовсім скоро Свята Пасха.

Після Чистого четверга наступає страсна п’ятниця. Раніше ми розповідали, що таке Страсна п’ятниця та її традиції.

