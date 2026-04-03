Страсна п’ятниця 2026 — що не можна робити у святий день найбільшої скорботи

​Страсна п’ятниця — це найскорботніший день у християнському календарі, бо саме в нього, за переказами, розіп’яли Ісуса Христа. Як проводить цей день церква і прості віряни — читай про правила та заборони Страсної п’ятниці.

У 2026 році Страсна п’ятниця у католиків припадає на 3 квітня, у православних вірян та греко-католиків – на 10 квітня.

Великдень святкуватимемо відповідно 5 та 12 квітня, у неділю.

Як провести Страсну п’ятницю

У Страсну п’ятницю заведено йти у церкву.

Там приглушене світло, немає дзвонів, не правиться звична літургія, не чути радості — лише співи, що нагадують про біль і жертву. У повітрі немов розлита печаль, але вона не безнадійна, бо в смерті Христа живе любов, якій немає кінця.

Віряни, які приходять у храм у Страсну п’ятницю, згадують, як Ісуса зрадили, як його судили, били, принижували, а потім повели на Голгофу. І як він добровільно пішов цим шляхом, наперед знаючи, що буде. І навіть на хресті молився за тих, хто його катував. В цих страшних подіях — серце віри.

У храмах цього дня виносять Плащаницю — полотно з зображенням тіла Ісуса. Віряни стають на коліна, цілують її, моляться. Це особливий ритуал цього дня, згадка про страждання Христа.

Що не можна робити в Страсну п’ятницю — головні заборони

Вдома в цей день теж все стихає, не заведено працювати, прибирати, прати.

Садити розсаду чи сіяти городину не можна — вважається, що доброго врожаю не дочекаєшся.

Взагалі це не час для буденного, краще зупинитись, і у спокої замислитися про важливе.

Їжа має бути проста, пісна, скромна. Часто — лише хліб і вода, адже триває Великий піст. Ніяких застіль і смачненького, бо це не день радості, а день великого смутку.

Випікати паски в цей день не можна, так само, як і фарбувати яйця.

Жодних розваг. У Страсну п’ятницю не можна слухати музику, не варто вмикати розважальні програми по ТБ або в інтернеті, переглядати веселі відео. Навіть голосні розмови будуть зайві. Усе повинно бути тихо, спокійно, по-особливому глибоко.

Не можна сваритися, ображатися, злитися. Цей день — про любов та прощення.

Також не можна у Страсну п’ятницю починати нові справи — люди вірять, що вони не принесуть добра.

Дізнайся також, коли Вербна неділя.

