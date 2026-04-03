Питання, яке хвилює багатьох: чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю 2026

Випікання пасок — справа благородна й дуже приємна. Однак буває, що поміж роботою, навчанням та іншими клопотами не встигаєш спекти хоча б кілька.

У родинах одне одному передають важливе правило — не пекти пасок у п’ятницю перед Великоднем. У матеріалі ми розповімо, чи можна пекти паски у Страсну п’ятницю.

Чи можна пекти паски у Страсну п’ятницю 2026: так чи ні

Страсну п’ятницю вважають найбільш суворим днем Великоднього посту, а ще — жалобним. У цей день згадують страждання Ісуса Христа та його смерть. Тому тим, хто дотримується посту, можна їсти лише хліб та воду.

Найкращими днями для випікання у великодній тиждень є четвер та субота. У церкві кажуть, що краще вибрати для випікання інший день, якщо є така можливість.

Бажано спекти паски раніше чи пізніше, адже цей день є скорботним, проте якщо є необхідність в якійсь праці, то можна нею займатися після богослужіння, — розповів виданню РБК-Україна священник УГКЦ Олег Кобель.

Однак якщо іншої можливості немає, священник радить виконувати роботу після відвідування церкви. Лише після виносу Плащаниці можна займатися нескладними справами. Тож якщо випікання для тебе справа проста, то пекти паски в Страсну п’ятницю можна.

Давні християни також удавалися до випікання великоднього хліба в цей день. Вони вважали, що така випічка лікує від недуг, довго не черствіє та має корисні властивості.

Однозначної заборони церкви не дають і не вважають це гріхом. Тож, якщо ти хочеш спекти паски у Страсну п’ятницю, спершу потрібно відвідати церкву та дочекатися виносу Плащаниці, потім прочитати молитву та вдягтися в чисте.

Після того як попросиш Божого благословення, можна розпочати випікання.

Фарбувати великодні яйця також можна. Отже, якщо слідувати церковним рекомендаціям, усі приготування мають бути в другій половині дня, ближче до вечора.

Раніше ми розповідали, у які дні найкраще пекти паски.

