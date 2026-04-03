Вопрос, который волнует многих: можно ли печь паски в Страстную пятницу 2026

Выпекание пасок — дело благородное и очень приятное. Однако бывает, что между работой, учебой и другими хлопотами не успеваешь испечь хотя бы несколько. В семьях друг другу передают важное правило — не печь паски в пятницу перед Пасхой. В нашем материале мы расскажем, можно ли печь паски в Страстную пятницу.

Можно ли печь паски в Страстную пятницу 2026: да или нет

Страстная пятница считается самым суровым днем Пасхального поста, а еще траурным. В этот день вспоминают страдания Иисуса Христа и его смерть. Поэтому тем, кто соблюдает пост, можно есть только хлеб и воду.

Лучшими днями для выпечки в пасхальную неделю являются четверг и суббота. В церкви говорят, что лучше всего выбрать для выпечки другой день, если есть такая возможность.

Желательно испечь паски раньше или позже, ведь этот день является скорбным, однако если есть необходимость в каком-то труде, то можно им заниматься после богослужения, — рассказал изданию РБК-Украина священник УГКЦ Олег Кобель.

Однако если другой возможности нет, священник советует выполнять работу после посещения церкви. Только после выноса Плащаницы можно заниматься несложными делами. Так что если выпекание для тебя дело простое, то печь паски в Страстную пятницу можно.

Древние христиане также прибегали к выпечке пасхального хлеба в этот день. Они считали, что такая выпечка лечит от недугов, долго не черствеет и обладает полезными свойствами.

Однозначного запрета церкви не дают и не считают это грехом. Итак, если ты хочешь испечь паски в Страстную пятницу, сначала нужно посетить церковь и дождаться выноса Плащаницы, затем прочесть молитву и одеться в чистое.

После того как попросишь Божьего благословения, можно начать выпекание.

Красить пасхальные яйца также можно. Таким образом, если следовать церковным рекомендациям, все приготовления должны быть во второй половине дня, ближе к вечеру.

Ранее мы рассказывали, в какие дни лучше всего печь паски.

