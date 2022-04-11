Великодня паска з доступних продуктів — простий рецепт

Напередодні Великодня ми ділимося з тобою рецептами смачних пасок. Цей рецепт є простим у приготуванні та складається з доступних інгредієнтів.
Ним поділилася шеф-кухарка та суддя шоу МастерШеф Ольга Мартиновська.
Знадобиться:
Борошно — 500 гСіль — 16 гЦукор — 150 гЖиві дріжджі — 25 г (або 9 г сухих)Вершкове масло — 200 гЯйця — 8 шт.Олія — 120 мл
За бажанням:
Сушена вишня — 200 гЗірочки бодяну — 3 шт.коньяк — 50 мл
Приготування паски
Порада: ароматизуй олію зірочками бодяну — нагрій її до 45–50°С разом з бодяном, охолоди й залиш на кілька днів.
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