Найбільше свято християнського світу: що не можна робити на Великдень

Зовсім скоро християни святкуватимуть Великдень. Віряни західного обряду зустріли Великдень 31 березня, а східного — зустрічатимуть 5 травня. Та попри те, якого саме обряду ти дотримуєшся, свято Великодня вважають одним із найважливіших для християн, тож існують деякі заборони впродовж святкування.
Що не можна робити на Великдень — розповідаємо далі у матеріалі.
Оскільки Великдень є одним із найважливіших та найбільших свят для християн, то у це свято існує чимало суворих заборон. До того ж перед Воскресінням Христовим віряни дотримуються суворого Великого посту.
На Великдень не можна:
У свято Великодня віряни йдуть до церкви на службу, святять паски та крашанки, інші продукти, які потім стоятимуть на столі.
Традиційним привітанням на Великдень є “Христос Воскрес” — “Воістину Воскрес”.
Традиційним привітанням на Великдень є “Христос Воскрес” — “Воістину Воскрес”.
У цей день варто давати милостиню тим, хто її просить, не відмовляти в допомозі.
Про традиції святкування Великодня ми розповідали тобі в іншому матеріалі — читай за посиланням.
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