Найбільше свято християнського світу: що не можна робити на Великдень

Зовсім скоро християни святкуватимуть Великдень. Віряни західного обряду зустріли Великдень 31 березня, а східного — зустрічатимуть 5 травня. Та попри те, якого саме обряду ти дотримуєшся, свято Великодня вважають одним із найважливіших для християн, тож існують деякі заборони впродовж святкування.

Що не можна робити на Великдень — розповідаємо далі у матеріалі.

Що не можна робити на Великдень

Оскільки Великдень є одним із найважливіших та найбільших свят для християн, то у це свято існує чимало суворих заборон. До того ж перед Воскресінням Христовим віряни дотримуються суворого Великого посту.

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На Великдень не можна:

займатися важкою фізичною працею;

прибирати;

шити, вишивати;

лаятися, сваритися та ходити у поганому настрої;

різати, рубати;

працювати із землею;

виносити сміття після заходу сонця;

змінювати зачіску;

вінчатися і виходити заміж;

ходити на кладовище — раніше ми пояснювали, чому саме.

Що можна робити на Великдень

У свято Великодня віряни йдуть до церкви на службу, святять паски та крашанки, інші продукти, які потім стоятимуть на столі.

Традиційним привітанням на Великдень є “Христос Воскрес” — “Воістину Воскрес”.

У цей день варто давати милостиню тим, хто її просить, не відмовляти в допомозі.

Про традиції святкування Великодня ми розповідали тобі в іншому матеріалі — читай за посиланням.

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