Величайший праздник для христианского мира: что нельзя делать на Пасху

Совсем скоро христиане будут праздновать Пасху. Верующие западного обряда встретили Пасху 31 марта, а восточного — будут встречать 5 мая. Но, несмотря на то, какой именно обряд ты соблюдаешь, праздник Пасхи считается одним из важнейших для христиан, поэтому существуют некоторые запреты на празднование.

Что нельзя делать на Пасху — рассказываем дальше в материале.

Что нельзя делать на Пасху

Поскольку Пасха является одним из важнейших и величайших праздников для христиан, то в этот праздник существует немало суровых запретов. К тому же перед Воскресением Христовым верующие соблюдают строгий Великий пост.

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На Пасху нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

убирать;

шить, вышивать;

ругаться, ссориться и ходить в плохом настроении;

резать, рубать;

работать с землей;

выносить мусор после заката;

менять прическу;

венчаться и выходить замуж;

ходить на кладбище — раньше мы объясняли, почему именно.

Что можно делать на Пасху

В праздник Пасхи верующие идут в церковь на службу, святят куличи и пасхальные яйца, другие продукты, которые потом будут стоять на столе.

Традиционным поздравлением на Пасху является “Христос Воскрес” — “Воистину Воскрес”.

В этот день следует давать милостыню тем, кто ее просит, не отказывать в помощи.

О традициях празднования Пасхи мы рассказывали тебе в другом материале — читай по ссылке.

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