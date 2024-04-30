Величайший праздник для христианского мира: что нельзя делать на Пасху

Совсем скоро христиане будут праздновать Пасху. Верующие западного обряда встретили Пасху 31 марта, а восточного — будут встречать 5 мая. Но, несмотря на то, какой именно обряд ты соблюдаешь, праздник Пасхи считается одним из важнейших для христиан, поэтому существуют некоторые запреты на празднование.
Что нельзя делать на Пасху — рассказываем дальше в материале.
Поскольку Пасха является одним из важнейших и величайших праздников для христиан, то в этот праздник существует немало суровых запретов. К тому же перед Воскресением Христовым верующие соблюдают строгий Великий пост.
На Пасху нельзя:
В праздник Пасхи верующие идут в церковь на службу, святят куличи и пасхальные яйца, другие продукты, которые потом будут стоять на столе.
Традиционным поздравлением на Пасху является “Христос Воскрес” — “Воистину Воскрес”.
Традиционным поздравлением на Пасху является “Христос Воскрес” — “Воистину Воскрес”.
В этот день следует давать милостыню тем, кто ее просит, не отказывать в помощи.
О традициях празднования Пасхи мы рассказывали тебе в другом материале — читай по ссылке.
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