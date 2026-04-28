День охорони праці 2026: чому девіз про психічне здоров’я став головним

28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці — дату, що нагадує: жодна робота не варта людського життя і здоров’я.
Більше про свято, його історію і чому цьогоріч роблять акцент саме на психологічному здоров’ї людини на роботі — у матеріалі.
День охорони праці 2026
День вперше відзначили в США у 1989 році, коли вшанували пам’ять працівників, які загинули на виробництві.
Згодом ініціатива стала глобальною, і у 2002 році Міжнародна організація праці надала їй офіційного міжнародного статусу.
Сьогодні 28 квітня — це не лише день пам’яті, а й гарна нагода поговорити про майбутнє безпечної праці.
