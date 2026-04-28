День охорони праці 2026: чому девіз про психічне здоров’я став головним

В Україні цей день закріпили указом президента, щоб на державному рівні звертати увагу на умови праці, травматизм і відповідальність роботодавців. Бо безпечна робота — це базова норма сучасного світу.

Цікаво, що у 2026 році акцент зробили не на техніці чи правилах, а на людях.

Девіз Дня Охорони праці у 2026 звучить так: Забезпечимо здорове психосоціальне робоче середовище.

Тобто мова вже не лише про каски і інструкції. Йдеться про атмосферу в колективі, рівень стресу, підтримку і навіть про те, чи комфортно людині психологічно працювати.

І це вкрай важлива тема. Постійна напруга, перевантаження, конфлікти чи відсутність розуміння в команді прямо впливають на безпеку.

Людина в стресі частіше помиляється, гірше концентрується і швидше вигорає.

Для України це особливо актуально зараз. Війна додала ще більше викликів: тривожність, втрати, емоційне виснаження.

Тому сьогодні охорона праці — це вже не тільки про правила, а й про турботу. Про середовище, де людина не просто працює, а почувається в безпеці — і фізично, і психологічно.