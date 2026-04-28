Уламок ножа залишився в голові: у Тернополі 15-річна дівчина поранила однокласницю

У понеділок, 27 квітня 2026 року, Тернопіль сколихнула надзвичайна подія за участю неповнолітніх, яка ледь не завершилася вбивством.

Як з’ясували правоохоронці, під час суперечки, що виникла між двома однокласницями, одна з них вихопила ніж і завдала іншій серію ударів.

Різанина у будинку Тернополя: восьмикласниця потрапила в реанімацію

Напад виявився настільки жорстоким, що уламок леза зламався та залишився в тілі потерпілої — за уточненими даними обласної прокуратури, йдеться про важке поранення в область голови.

Наразі потерпіла перебуває під наглядом лікарів у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні, її стан оцінюється як важкий. На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Зі школяркою, яка вчинила напад, зараз спілкуються правоохоронці та фахові психологи, намагаючись встановити глибинні причини та мотиви агресії. Слідчі поліції вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою замах на вбивство.

Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Тернопільської окружної прокуратури. Поліція звертається до батьків із закликом ретельніше стежити за емоційним станом підлітків та їхнім оточенням, щоб вчасно виявляти приховані конфлікти та запобігати трагедіям.

