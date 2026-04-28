Обломок ножа остался в голове: в Тернополе 15-летняя девушка ранила одноклассницу

В понедельник, 27 апреля 2026 года, Тернополь всколыхнуло чрезвычайное происшествие с участием несовершеннолетних, едва не завершившееся убийством.

Как выяснили правоохранители, во время возникшего спора между двумя одноклассницами одна из них выхватила нож и нанесла другой серию ударов.

Резня в доме Тернополя: восьмиклассница попала в реанимацию

Нападение оказалось настолько жестоким, что обломок лезвия сломался и остался в теле потерпевшей — по уточненным данным областной прокуратуры, речь идет о тяжелых ранениях в область головы.

Пострадавшая находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении областной детской больницы, ее состояние оценивается как тяжелое. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Со школьницей, совершившей нападение, сейчас общаются правоохранители и психологи, пытаясь установить глубинные причины и мотивы агрессии. Следователи полиции уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием покушение на убийство.

Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры Тернопольской окружной прокуратуры. Полиция обращается к родителям с призывом более тщательно следить за эмоциональным состоянием подростков и их окружением, чтобы вовремя выявлять скрытые конфликты и предотвращать трагедии.

