Украинские правоохранители раскрыли циничную схему награждения иностранных диктаторов и российских пропагандистов оружием, которое главарь так называемой ДНР Денис Пушилин получал через черные рынки и путем грабежей. Среди одаренных — Ким Чен Ын, Башар Асад и даже Стивен Сигал.

Подарки из схронов и словацкий транзит

Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с СБУ и ДСР установили, что арсенал для подарочного фонда Пушилина имел два основных источника.

Первый — это оружие, похищенное на захваченных территориях Украины. Второй — теневой импорт из Словацкой Республики. В частности, речь идет о пистолетах типа «Глок», которые ввозились как гражданские (под патрон Флобера), а затем переделывались в полноценные боевые аналоги.

Такое оружие не только становилось игрушками для Медведева или Кадырова, но и уходило в руки криминалитета и незаконных вооруженных формирований.

Спецоперация Черная гильза: международный масштаб

Разоблачение схемы началось еще в начале 2024 года. Благодаря взаимодействию с польскими коллегами, часть участников группировки — граждан Украины — задержали с поличным при попытке незаконного ввоза оружия на территорию Польши. Дела в отношении них уже рассматриваются в польских судах.

В Украине же основной фигурант, Денис Пушилин, официально получил подозрение в совершении военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Масштабные обыски и изъятый арсенал

В апреле силовики провели второй этап операции, совершив более 30 одновременных обысков в разных регионах Украины — от Киева до Закарпатья. Результаты впечатляют:

Более 90 единиц огнестрельного оружия (от автоматов до крупнокалиберных винтовок);

7 гранатометов и противотанковые средства;

35 тысяч патронов и более сотни гранат;

Артиллерийские снаряды и даже легкобронированный автомобиль Тигр.

Злоумышленники прятали этот арсенал в гаражах, жилых домах и специально оборудованных лесных схронах. Вместе с оружием изъято множество поддельных документов и печатей, которые использовались для прикрытия логистики.

Кто в списке награжденных

По данным следствия, наградные пистолеты от главы террористической организации получили лица, чьи имена постоянно фигурируют в санкционных списках: Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, пропагандист Владимир Соловьев, певица Юлия Чичерина и другие пособники кремлевского режима.

Международный контроль

Дело вышло на уровень Европола. Для мониторинга нелегальных потоков оружия был создан виртуальный координационный центр, позволяющий украинским оперативникам обмениваться данными с партнерами в режиме реального времени через защищенную систему SIENA.

На данный момент продолжаются экспертизы изъятого имущества. Полиция устанавливает полный круг лиц, причастных к трафику оружия, и готовит новые подозрения для всех участников этой трансграничной криминальной сети.

Охота на агентов: задержание в Одесской области

Логическим завершением недели борьбы с российскими сетями стало задержание в Одесской области. Если Пушилин занимался стратегическими поставками, то местная жительница выполняла грязную работу непосредственно в тылу.

Напомним, СБУ задержала сотрудницу одного из магазинов, которая оказалась агентом ФСБ. Женщина собирала данные о дислокации украинских систем ПВО для подготовки вражеских ракетных ударов по региону.

