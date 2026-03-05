Привітання з 8 березня: картинки з щирими і теплими словами для жінок

Міжнародний жіночий день — не свято краси та ніжності, а нагадування про важку та довгу боротьбу жінок в усьому світі за права та можливості. Тож привітання з 8 березня в картинках — гарний привід освіжити у пам’яті події давнини.

Нині мільйони жінок мають доступ до різних послуг, кар’єрних можливостей, заробітку тощо. І, разом з тим, самостійно вирішують, що робити зі своїм життям. Ми не намагаємося скасувати красу та інші якості, але підкреслюємо важливість інших атрибутів свята.

Адже ще багато жінок зазнають дискримінації, а в деяких країнах їхній статус постійно нівелюють. Боротьба за рівні права продовжується, а жінки потребують підтримки та єднання одна з одною.

З нагоди Міжнародного жіночого дня Вікна-новини підготували картинки-привітання з 8 березня, якими ти можеш привітати знайомих жінок.

Привітання з 8 березня: особливі картинки для жінок

Не знаєш, як привітати жінку чи дівчину зі святом? Не хвилюйся, адже вдалих ідей є чимало. Ми зібрали ідеї подарунків на 8 березня.

