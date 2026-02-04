Чи скасували 8 березня в Україні та чи святкуємо його у 2026 році

Свято 8 березня вже не перший рік викликає неабиякі суперечки. Темною плямою на ньому лежить тінь радянського минулого, тож доля Міжнародного жіночого дня й у 2026 році лишається під питанням. Та чи скасували 8 березня в Україні — розбираємось у матеріалі.

Скасування 8 березня в Україні

Попри дискусії щодо скасування 8 березня, воно поки що лишається в офіційному календарі свят. Ба більше, є популярним серед дат, присвячених жінкам, гендерним правам та успіхам феміністичної ідеології.

Загалом, свято не є суто радянським, воно бере свій початок на зорі двадцятого століття, коли свідомі жінки Європи та США розпочали боротьбу за незалежність та рівні з чоловіками права.

Відтоді, а особливо після офіційного визнання свята ООН у 1977 році, дата 8 березня стала символом міжнародної жіночої солідарності у відстоюванні прав та гендерної рівності.

Свято 8 березня в Україні

В Україні 8 березня традиційно асоціювалося з весною, жіночністю та красою. Проте в сучасних реаліях, коли країна переживає повномасштабну війну, суспільні пріоритети змінюються, а дискусії щодо доцільності святкування 8 березня стають іще більш гострими.

У 2023 році у Верховній Раді запропонували законопроект про скасування 8 березня, але і досі його ще не розглянули.

Проте дедалі частіше лунають пропозиції трансформувати свято в День української жінки, приурочивши його до 25 лютого — дня народження Лесі Українки.

Та як показало опитування в Дії, популярність 8 березня усе ще доволі висока: в опитуванні 2023 року брали участь понад два мільйони людей, 1, 3 з них висловилися за те, щоб залишити 8 березня святковим вихідним днем.

Чи скасували святкування 8 березня у 2026 році

У 2026 році 8 березня поки залишається офіційним державним святом і припадає на вихідний день, що дає змогу усім охочим його відзначити.

Однак, відповідно до Закону від 15 березня 2022 року Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, додаткові вихідні на свята скасовані. Тож чекати, що і понеділок, 9 березня, також буде вихідним, не варто.

Через воєнний стан державні ресурси та увага зосереджені на захисті країни, тому усі бажаючі посвяткувати мають зробити це приватно.

Про історію свята дізнайся з іншого нашого матеріалу: як і навіщо відзначати 8 березня розповідає історик Малої академії наук Ілля Левченко.

