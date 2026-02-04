Отменили ли 8 марта в Украине и празднуем ли его в 2026 году

Праздник 8 марта уже не первый год вызывает нешуточные споры. Темным пятном на нем лежит тень советского прошлого, поэтому судьба Международного женского дня и в 2026 году остается под вопросом. Так отменили ли 8 марта в Украине — разбираемся в материале.

Отмена 8 марта в Украине

Несмотря на дискуссии об отмене 8 марта, оно пока остается в официальном календаре праздников. И более того, числится среди популярных дат, посвященных женщинам, гендерным правам и успехам феминистической идеологии.

В целом, праздник не является чисто советским, он берет свое начало на заре двадцатого века, когда сознательные женщины Европы и США начали борьбу за независимость и равные с мужчинами права.

С тех пор, а особенно после официального признания праздника ООН в 1977 году, дата 8 марта стала символом международной женской солидарности в отстаивании прав и гендерного равенства.

Праздник 8 марта в Украине

В Украине 8 марта традиционно ассоциировалось с весной, женственностью и красотой. Однако в современных реалиях, когда страна переживает полномасштабную войну, общественные приоритеты меняются, а дискуссии о целесообразности празднования 8 марта становятся еще более острой.

В 2023 году в Верховной Раде предложили законопроект об отмене 8 марта, но до сих пор его не рассмотрели.

Однако все чаще звучат предложения трансформировать праздник в День украинской женщины, приурочив его к 25 февраля — дню рождения Леси Украинки.

Но как показал опрос в Дії, популярность 8 марта еще довольно высока: в опросе 2023 года принимали участие более двух миллионов человек, 1,3 миллиона высказались за то, чтобы оставить 8 марта праздничным выходным днем.

Отменили ли празднование 8 марта в 2026 году

В 2026 году 8 марта пока остается официальным государственным праздником и приходится на выходной день, что позволяет всем желающим его отметить.

Однако, в соответствии с Законом от 15 марта 2022 года Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, дополнительные выходные на праздники отменены. Поэтому ждать, что и понедельник, 9 марта, также будет выходным, не стоит.

Из-за военного положения государственные ресурсы и внимание сосредоточены на защите страны, поэтому все желающие отпраздновать должны сделать это приватно.

Об истории праздника узнай из другого нашего материала: как и зачем отмечать 8 марта рассказывает историк Малой академии наук Илья Левченко.

