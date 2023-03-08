Как и зачем отмечать 8 марта: рассказывает историк Малой академии наук Илья Левченко

8 марта — советский праздник? Стоит ли отказаться от его празднования? А, может, стоит перенести его на 25 февраля — День рождения Леси Украинки? На этой неделе мы активно обсуждаем эти и другие вопросы в контексте Международного дня борьбы за права женщин.

Сегодня для Вікон эксклюзивно даем профессиональные ответы на эту тему вместе с историком Малой академии наук Украины Ильей Левченко.

Что прежде всего следует понимать в сущности этого дня с исторической точки зрения? Это праздник или протест?

— В первую очередь, нужно понимать контекст, в котором возник Международный день борьбы за права женщин и за международный мир. Последняя формулировка — это, кстати, полное название этого дня.

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Все берет начало с событий конца XIX века, когда происходят резонансные общественные сдвиги в мировой истории: появляется осознание понятия “гражданин”, происходит развитие технологий и, конечно, меняется восприятие роли женщины в водовороте этого прогресса.

Эмансипация женщин — движение так называемых суфражисток в США — дала толчок событиям начала ХХ века. Тогда, в 1908 году, 15 тысяч американок в Нью-Йорке вышли на улицы с демонстрацией, требуя сокращения рабочего дня, увеличения заработной платы и права голосовать на выборах.

Уже через два года немецкая социал-демократка Клара Цеткин выступает на конференции в Копенгагене с предложением отмечать Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию именно 8 марта. Почти в двух десятках стран эту идею поддержали.

Позже, в 1975 году, 8 марта официально закрепили как день празднования достижений женщин во всех сферах жизни и протеста против пережитков неравноправия — так и положили начало традиции отмечать этот день.

То есть, прежде всего, это ознаменовало начало сдвигов, которые являются комплексом событий: протестов, переосознание роли женщины и ее активной эмансипации до сих пор.

Можно ли это назвать праздником? Можно в контексте празднования достижений женщин, как и декларировала ООН. Вот это о Международном дне борьбы за права женщин.

Как отношение к 8 марта отличается в мире? Насколько украинское восприятие 8 марта отличается от европейского и как на это повлиял советский след в нашей истории?

— В Италии до настоящего времени женщинам дарят веточки мимозы — эта традиция возникла после Второй мировой. В Соединенных Штатах Америки весь март считается месяцем истории женщин. Но главная общая черта 8 марта в западных странах — это все же организация событий, посвященных гендерным вопросам.

Исторически это обусловлено тем, что движение профсоюзов как таковое было более развитым в западной Европе и США на протяжении всего ХХ века. А значит, 8 марта закрепилось там в корректной трактовке.

То, что СССР свел смысл 8 марта к тому, что мы раз в год отмечаем женщин за то, что они в принципе есть, — это очень грустно. От этого в современной Украине нужно активно отказываться, потому что нам это навязали.

А почему так вышло? Советскую женщину ценили как важный рабочий кадр. Нельзя сказать, что ее как-то унижали в правовом поле или массовой культуре.

Проблема в другом: режим коммунистов не позволял этому дню существовать как протестное проявление — какие-либо демонстрации власти преследовали. Так что маршей за права женщин в СССР вы бы не увидели 8 марта. А дальше уже сработало течение времени: следующие поколения все меньше знали, какой на самом деле это день и какова его истинная сущность.

Что дало толчок обществу с течением времени исказить значение 8 марта, в частности, средствами массовой культуры и в некоторых видах искусства? Случилось ли переосознание этого дня в Украине?

— В СССР ко всему этому искажению привела “плакатная” культура того времени — все нарративы в советские времена так продвигали. Это были буквально плакаты с фразами типа “Поздравления с коммунистическим женским днем советским женщинам и всем дочерям социалистического Отечества!”

Отмечу: речь шла исключительно о “женском дне” — ни слова о правах женщин. Это, в частности, и привело к печально известным празднованиям в школах дня девушек, от которого в Украине начали отказываться в последние годы.

Кроме этого, в советское время ежегодно в домах культуры цепляли объявления о концертах до 8 марта, то есть это позиционировали как повод для развлечений. А поздравления с этим днем стали частью пропаганды, политических лозунгов и речей партийных чиновников. Страшно вспомнить, что такие практики празднования присутствовали в нашем обществе даже в начале ХХІ века!

Бывали очень странные ситуации, когда в некоторых домах культуры уже независимой Украины руководство пыталось совершенно безответственно соединить 8 марта и день рождения Тараса Шевченко — 9 марта. Они просто принимали и организовывали мероприятия в один из этих дней в стиле “Лекция о Тарасе Шевченко и женщинах”. Полный абсурд!

Позже мы начали менять свое отношение к 8 марта на рубеже 2013-2014 годов. Это становится все более заметным. По крайней мере, среди историков и активистов так точно. Они инициируют положительные сдвиги в сторону переосмысления 8 марта.

Нужно ли как-нибудь отмечать 8 марта вообще? Если да, то как это делать уместно?

— Думаю, хорошо, что есть день, признанный международным сообществом и созданный для особого акцентирования на проблеме гендерного неравенства в мире. И коллеги-историки меня поддерживают в этом.

Отмечать 8 марта нужно точно — хотя бы потому, что это день, который объединяет людей, которые приобщаются к демонстрациям и просветительским информационным кампаниям за права женщин.

Все это важно, мы не должны переписывать историю и забывать об этом дне. Следует забыть о том, что это праздник, когда мы якобы просто дарим цветы женщинам раз в год.

Дарите цветы хоть ежедневно, однако прежде всего помните, что миссия Международного дня борьбы за права женщин — простите за тавтологию это защита прав женщин.

Сейчас на государственном уровне обсуждают предложение вместо 8 марта отмечать как официальный праздник день рождения Леси Украинки — 25 февраля. Поддерживаете ли вы отмену 8 марта как праздника в Украине?

— Вопрос не в переносе даты. Я против переноса: это не имеет смысла и исторической основы. То, что мы вкладываем в понятие Международного дня борьбы за права женщин, должно быть именно 8 марта, как это было задекларировано в ООН.

Вопрос в том, нужно ли в Украине делать это государственным праздником вообще. Нет, я считаю. Для тех, кто хочет пойти на демонстрацию, поучаствовать в акции против гендерного неравенства, не будет проблемой сделать это даже в рабочий день.

Так что резонно отменить официальный выходной, а саму дату не трогать. Когда мы к этому придем? Надеюсь, что скоро. Но обществу нужно время, чтобы до конца это переосмыслить.

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства провозгласить любой день года Международным днем прав женщин и мира, в соответствии с их историческими и национальными традициями. Читай, какие страны отмечают 8 марта.

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