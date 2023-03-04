О борьбе за права, сильных женщинах и любви: подборка фильмов на 8 марта

Из-за пола женщинам не разрешали получать образование, работу, государственные должности наравне с мужчинами. Они не имели права голоса, должны были терпеть унижение и насилие не только от общества, но и от собственных мужей.

В конце концов их считали людьми с одной функцией в жизни — рожать. Поэтому патриархальный мир потерял немалый умственный и творческий потенциал, и женщины не перестают это доказывать.

8 марта — идеальное время вспомнить борьбу за право равенства и истории сильных женщин, не подчинявшихся системе. Поможет это сделать наша большая подборка фильмов о борьбе, сильных женщинах и любви.

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Женщины должны иметь права на уровне с мужчинами — это аксиома, которую, к сожалению, мир понял не сразу. Чтобы доказать это, приходилось бороться с патриархальной системой всеми способами, иногда в зале суда, а иногда — на площади в виде жестокого протеста.

Суфражистка, 2015

В основе сюжета британского исторического фильма — борьба женщин за право голосовать. Его пришлось добиваться силой. Сильный фильм о борьбе и судьбе этих женщин сняла режиссер Сара Гаврон.

События разворачиваются в Лондоне. Главная героиня Мод Уоттс имеет обычную жизнь женщины 19 — начала 20 века: ухаживает за домом, мужем, ребенком и работает в прачечной.

Такая работа тяжелая и низкооплачиваемая. Кроме этого, женщина должна мириться с опасными условиями труда и сексуальными притязаниями босса. Но все меняется, когда она становится одной из суфражисток и вместе с тысячами других женщин пытается бороться с несправедливостью.

По половому признаку, 2018

Эта биографическая драма режиссера Мими Лидер рассказывает реальную историю об амбициозном адвокате Рут Гинзбург.

Несмотря на упорный труд и знания, Рут не брали на работу ни в одну юридическую фирму, просто потому, что она женщина. Она была не из тех, кто опускает руки и соглашается на несчастную судьбу.

Она боролась за свое право стать верховным судьей Соединенных Штатов Америки в несправедливом мире дискриминации по половому признаку. Она создавала исторические прецеденты и сражалась с целой системой.

Колетт, 2019

Быть гениальным, но без собственного имени. Дарить славу и успех кому-то только потому, что ты женщина. Это не сюрреализм — это реальная история жизни гениальной писательницы, автора бестселлеров — Колетт.

Произведения писательницы присваивал и издавал под своим именем ее муж, однако она не стала с этим мириться. Режиссеру Уошу Уэстморленду удалось показать борьбу женщины за право ставить свое имя под произведениями.

Улыбка Моны Лизы, 2003

Культовый фильм, рассказывающий о праве женщин на образование. Он снят режиссером Майком Нюээлом по мотивам романа Мюриэл Спарк Лучшие годы мисс Джин Броуди.

Сюжет картины рассказывает историю Кэтрин Энн Уотсон — преподавательницы искусств в консервативном частном женском колледже.

Она учила девушек отходить от норм и правил, мотивировала верить в себя и учиться, чтобы построить собственную карьеру и самостоятельно обеспечивать будущее.

В фильме поднимаются темы аборта и обвинения беременных студенток, скандальности контрацепции в колледжах, выбора между домашней и профессиональной работой, дискриминации лесбиянок, а также заложена глубокая метафора, ключ от которой спрятан в самом названии фильма.

Северная страна, 2005

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю о борьбе шахтерки Джози с сексуальными притязаниями и сексизмом на работе. Режиссером фильма стала Ники Каро.

Сюжет фильма Северная страна рассказывает историю женщины, убегающей с двумя детьми от мужа-тирана. Героиня возвращается в родной город в поисках работы и вскоре устраивается в шахту.

Там ей приходится столкнуться с ужасным отношением, домоганиями и унижением. Однако она не намерена мириться с этим.

Сильные женщины: пять вдохновляющих фильмов о судьбе сильных женщин

Несправедливость дискриминации существовала столетиями, пока во всем мире не начались протесты и демонстрации. Наконец, мы добились равенства, чему и приурочен праздник женщин.

Однако какой ценой? Патриархальный мир долго шел к тому, что никто не имеет права дискриминировать женщин. Поэтому жизнь многих была сложной и имела немало препятствий.

Чтобы зафиксировать, как мужской мир обращался с женщинами и как они достойно проходили через тяжелые испытания и добивались справедливости, было снято немало фильмов. К 8 марта мы собрали пять лучших.

Святая Джуди, 2018

Драматический фильм на реальных событиях снял режиссер Шон Ханиш. Ему удалось рассказать историю адвоката Джуди Вуд.

Святая Джуд смогла самостоятельно изменить иммиграционный закон о предоставлении убежища в США, чем спасла не одну жизнь.Благодаря ей женщины теперь имеют право получить приоритетную защиту и убежище.

Но все началось с первой женщины, которой помогла Джуди — учительницы из Афганистана, что убегала от преследования талибов.

Быть Астрид Линдгрен, 2018

Общество любило осуждать женщин, забеременевших вне официального брака. Так что они были вынуждены бороться не только с осуждением, но и с самими собой — что делать с ребенком?

В такой ситуации оказалась всемирно известная детская писательница Астрид Линдгрен. Ее непростую историю расскажет биографический фильм Быть Астрид Линдгрен режиссера Перниллы Фишер Кристенсен.

Астрид обладает даром писательства. Чтобы реализовать свой потенциал, 16-летняя девушка устраивается секретарем в местную газету. Роман с издателем газеты приводит к тому, что Астрид беременеет.

Чтобы избежать осуждения и иметь возможность родить ребенка, не указывая имя отца, Астрид едет в Данию. Там у девушки нет возможности прокормить ребенка, поэтому она вынуждена отдать его в приемную семью.

Пройдет много лет, прежде чем Астрид сможет жить с сыном под одной крышей. Но все это время женщина не теряла надежды.

Опасный элемент, 2019

Фильм рассказывает историю жизни, любви и научных свершений одной из самых талантливых ученых — Марии Кюри, первой женщины-лауреата Нобелевской премии.

Вместе с мужем Пьером она открыла элементы радий и пленников, внеся весомый вклад во всю историю 20 века. Режиссер Марджан Сатрапи смогла рассказать историю об их крепкой любви, взаимопонимании и великих открытиях.

Агора, 2009

Режиссер Алехандро Аменабар в исторической драме Агора рассказал историю первой женщины-философа из римского Египта и воспроизводит события, происходившие в Александрии в 391 г. н. е.

Гипатия — дочь директора Александрийской библиотеки, где собрана вся мудрость мира. Девушка любит науку философии и астрономии, читает лекции, пишет трактаты и участвует в собрании городских политиков. Однако из-за современных порядков ученая оказалась перед непростым выбором.

В фильме также присутствует любовная линия. Гипатия любит двух мужчин: раба Давуса и политика Ореса.

Фрида, 2002

Наверное, все знакомы с образом известной мексиканской художницы Фриды Кало. Однако интересно не только ее творчество, а и биография.

Режиссер Джули Теймор рассказала историю непростой жизни Фриды. Девушка была прикована к постели из-за аварии, однако именно эта ситуация побудила ее взять в руки кисточку.

После выздоровления она знакомится со многими влиятельными людьми и проживает невероятную и неординарную жизнь, полную неудач и побед, физической боли и творческого утешения.

Фильму уже получил два Оскара и Золотой глобус.

Романтические фильмы для хорошего настроения

Если же 8 марта тебе хочется просто расслабиться за хорошим фильмом, предлагаем подборку легких романтических комедий.

К тебе или ко мне, 2023

Фильм режиссера Алин Брош Маккенни рассказывает об истории любви Питера — бизнесмена, когда-то мечтавшего стать писателем, и Дебби — бухгалтера и матери-одиночки, которая больше всего любит читать.

Питер и Дебби дружили с университетских времен. Они стали близкими, поддерживали друг друга, но однажды между ними разразилась страсть.

После этой ночи кто-то понял, что любит, однако держал это при себе много лет, продолжая любить и поддерживать на расстоянии. Но все изменила одна поездка.

Смотри в обе стороны, 2022

В преддверии окончания колледжа жизнь Натали распадается на параллельные реальности: в одной она беременна и остается в родном городе, чтобы растить ребенка, а в другой — переезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру своей мечты.

Как изменится жизнь и финал истории Натали в этих разных реальностях и в какой из них она станет счастливее? Об этом расскажет фильм Смотри в обе стороны режиссера Ванури Кахиу.

Предложение, 2009

В фильме режиссера Энн Флетчер гениальная Сандра Буллок в роли строгой начальницы Маргарет Тейт признается ассистенту Эндрю Пекстону, которого сыграл Райан Рейнольдс.

Женщина сфокусирована только на своей карьере, поэтому пропускает несколько сообщений от миграционной службы и оказывается в шаге от депортации в Канаду.

Ее может спасти только фиктивный брак, поэтому ассистент, стремящийся к повышению, идеально подойдет на роль фиктивного мужчины. Однако со временем в плане что-то идет не так.

Если ты ищешь больше фильмов о любви, то найдешь их в нашей подборке романтических кинолент, которые стоит посмотреть.

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