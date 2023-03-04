Про боротьбу за права, сильних жінок і кохання: підбірка фільмів на 8 березня

Через стать жінкам не дозволяли здобувати освіту, роботу, державні посади на рівні з чоловіками. Вони не мали права голосу, мусили терпіти приниження та насилля не тільки від суспільства, а й від власних чоловіків.

Врешті-решт, їх вважали людьми з однією функцією в житті — народжувати. Через це патріархальний світ втратив чималий розумовий та творчий потенціал, і жінки не перестають це доводити.

8 березня — ідеальний час згадати боротьбу за право рівності та історії сильних жінок, які не підкорювалися системі. Допоможе це зробити наша велика підбірка фільмів про боротьбу, жінок та кохання.

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Право на рівність: п’ять фільмів про боротьбу за рівні права

Жінки повинні мати права на рівні з чоловіками — це аксіома, яку, на жаль, світ збагнув не одразу. Щоб довести це, доводилося боротися з патріархальною системою усіма способами. Інколи вони були у залі суду, а інколи — на площі у вигляді жорстокого протесту.

Суфражистка, 2015

В основі сюжету британського історичного фільму — боротьба жінок за право голосувати. Його довелося виборювати силою. Сильний фільм про боротьбу та долю цих жінок зняла режисерка Сара Гаврон.

Події розгортаються в Лондоні. Головна героїня Мод Уоттс має звичайне життя жінки 19 — початку 20 століття: доглядає дім, чоловіка та дитину й працює в пральні.

Така робота є важкою й низькооплачуваною. Крім цього, жінка має миритися з небезпечними умовами праці та сексуальними домаганнями боса. Та усе змінюється, коли вона стає однією з суфражисток та разом з тисячами інших жінок намагається боротися з несправедливістю.

За статевою ознакою, 2018

Ця біографічна драма режисерки Мімі Лідер розповідає реальну історію про амбітну адвокатесу Рут Гінзбург.

Пори наполегливу працю та знання Рут не брали на роботу в жодну юридичну фірму, просто тому, що вона жінка. Та вона була не з тих, хто опускає руки й погоджується на нещасну долю.

Вона боролася за своє право стати верховним суддею Сполучених Штатів Америки у несправедливому світі дискримінації за статевою ознакою. Вона створювала історичні прецеденти та воювала з цілою системою.

Колетт, 2019

Бути геніальною, але без власного імені. Дарувати славу й успіх комусь лише тому, що ти жінка. Це не сюрреалізм — це реальна історія життя геніальної письменниці, авторки бестселерів — Колетт.

Твори письменниці привласнював та видавав під своїм іменем її чоловік, однак вона не стала з цим миритися. Режисеру Вошу Вестморленду вдалося показати боротьбу жінки за право ставити власне ім’я під творами.

Усмішка Мони Лізи, 2003

Культовий фільм, який розповідає про право жінок на освіту. Він відзнятий режисером Майком Нюєелом за мотивами роману Мюріел Спарк Найкращі роки міс Джін Броуді.

Сюжет картини розповідає історію Кетрін Енн Вотсон — викладачки мистецтв у консервативному приватному жіночому коледжі.

Вона навчала дівчат відходити від уставлених норм та правил, мотивувала вірити в себе та вчитися, щоб побудувати власну кар’єру та самостійно забезпечувати майбутнє.

У фільмі підіймаються теми аборту та звинувачення вагітних студенток, скандальності контрацепції у коледжах, вибору між хатньою та професійною роботою, дискримінації лесбійок, а також закладено глибоку метафору, ключ від якої заховано у самій назві фільму.

Північна країна, 2005

Фільм заснований на реальних подіях та розповідає історію про боротьбу шахтарки Джозі з сексуальними домаганнями та сексизмом на роботі. Режисером стрічки стала Нікі Каро.

Сюжет фільму Північна країна розповідає історію жінки, яка тікає з двома дітьми від чоловіка-тирана. Героїня повертається до рідного міста у пошуках роботи та невдовзі влаштовується в шахту.

Саме там їй доводиться зіштовхнутися з жахливим ставленням, домаганнями та приниженням. Однак вона не збирається миритися з цим.

Сильні жінки: п’ять натхненних фільмів про долю сильних жінок

Дискримінація жінок існувала століттями, допоки у всьому світі не почалися протести й демонстрації. Врешті ми домоглися рівності, чому й приурочене свято жіноцтва.

Однак якою ціною? Патріархальний світ довго йшов до того, що ніхто не має права дискримінувати жінок. Через це життя багатьох було складним та мало чимало перешкод.

Щоб зафіксувати, як чоловічий світ поводився з жінками і як вони гідно проходили крізь важкі випробування та домагалися справедливості, зняли чимало фільмів. До 8 березня ми зібрали п’ять найкращих.

Свята Джуді, 2018

Драматичний фільм на реальних подіях відзняв режисер Шон Ханіш. Йому вдалося розповісти історію адвоката Джуді Вуд.

Свята Джуд була адвокаткою і змогла самотужки змінити імміграційний закон про надання притулку в США, чим врятувала не одне життя.

Завдяки їй жінки тепер мають право отримати пріоритетний захист та притулок. Та усе почалося з першої жінки, якій допомогла Джуді — вчительки з Афганістану, яку переслідували таліби.

Бути Астрід Ліндгрен, 2018

Суспільство любило засуджувати жінок, які завагітніли поза офіційним шлюбом. Тож вони були змушені боротися не тільки з осудом, а й з самими собою — що робити з дитиною?

У такій ситуації опинилася всесвітньо відома дитяча письменниця Астрід Ліндгрен. Її непросту історію розповість біографічний фільм Бути Астрід Ліндгрен режисерки Пернілли Фішер Крістенсен.

Астрід має природний хист до творчості та письменництва. Щоб реалізувати свій потенціал, 16-річна дівчина влаштовується секретарем у місцеву газету. Роман з видавцем газети призводить до того, що Астрід вагітніє.

Щоб уникнути осуду та мати змогу народити дитину, не вказуючи ім’я батька, Астрід їде до Данії. Там у дівчини немає змоги прогодувати дитину, тож вона змушена віддати її у прийомну родину.

Мине багато років, перш ніж Астрід зможе жити з сином під одним дахом. Але весь цей час жінка не втрачала надії.

Небезпечний елемент, 2019

Фільм розповідає історію життя, кохання та наукових звершень однієї із найталановитіших жінок-учених — Марії Кюрі, першої жінки-лауреатки Нобелівської премії.

Разом із чоловіком П’єром вона відкрила елементи радій і полоній, зробивши вагомий внесок в усю історію 20-го століття. Режисерка Марджан Сатрапі змогла розповісти історію про їхнє міцне кохання, взаєморозуміння і великі відкриття.

Агора, 2009

Режисер Алехандро Аменабар в історичній драмі Агора розповів історію першої філософині з римського Єгипту та відтворює події, що відбувалися в Олександрії в 391 рік н. е.

Гіпатія — дочка директора Олександрійської бібліотеки, в якій зібрана вся мудрість світу. Дівчина любить науку філософії та астрономії, читає лекції, пише трактати й бере участь у зборах міських політиків. Однак через сучасні порядки вчена опинилася перед непростим вибором.

У фільмі також присутня любовна лінія — Гіпатія любить двох чоловіків: раба Давуса і політика Ореса.

ФРІДА, 2002

Напевно усі знайомі з образом відомої мексиканської художниці Фріди Кало. Однак цікавою є не лише її творчість, а й біографія.

Режисерка Джулі Теймор розповіла історію непростого життя Фріди. Дівчина була прикута до ліжка через аварію, однак саме ця ситуація спонукала її взяти в руки пензлик.

Після одужання вона знайомиться з багатьма впливовими людьми та проживає неймовірне й неординарне життя, сповнене невдач та перемог, фізичного болю та творчої розради.

Фільму уже здобув два Оскара і Золотий глобус.

Романтичні фільми для гарного настрою

Якщо ж 8 березня тобі хочеться просто розслабитися за хорошим фільмом, пропонуємо добірку легких романтичних комедій.

До тебе чи до мене, 2023

Фільм режисерки Алін Брош Маккенни розповідає про історію кохання Пітера — бізнесмена, який колись мріяв стати письменником, та Деббі — бухгалтера та матері-одиначки, яка понад усе любить читати.

Пітер і Деббі дружили з університетських часів. Вони стали близьким, підтримували одне одного, та якось між ними вибухнула пристрасть.

Після цієї ночі хтось із них зрозумів, що кохає, однак тримав це при собі багато років, продовжуючи любити та підтримувати на відстані. Та усе змінила одна поїздка.

Дивись в обидва боки, 2022

Напередодні закінчення коледжу життя Наталі розпадається на паралельні реальності: в одній вона вагітна і залишається в рідному місті, щоб ростити дитину, а в іншій — переїжджає до Лос-Анджелеса, щоб продовжити кар’єру своєї мрії.

Як зміниться життя та фінал історії Наталі в цих різних реальностях і в якій з них вона стане щасливішою? Про це розповість фільм Дивись в обидва боки режисерки Ванурі Кахіу.

Освідчення, 2009

У фільмі режисерки Енн Флетчер геніальна Сандра Буллок у ролі суворої начальниці Маргарет Тейт освідчується асистенту Ендрю Пекстону, якого зіграв Раян Рейнольдс.

Жінка сфокусована лише на своїй кар’єрі, тож пропускає кілька повідомлень від міграційної служби та опиняється за крок від депортації в Канаду.

Її може врятувати лише фіктивний шлюб, тож асистент, який прагне підвищення, ідеально підійде на роль фіктивного чоловіка. Однак з часом у плані щось іде не так.

Якщо ти шукаєш більше фільмів про кохання, то знайдеш їх у нашій підбірці романтичних кінострічок, які варто подивитися.

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