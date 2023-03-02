Мавка для глядачів Європи та США: український мультфільм покажуть на великих екранах світу

І навіть попри війну — українське мистецтво буде жити! Вже вісім років мультфільм Мавка готувався до випуску — і нарешті дістався великих екранів!

Мультфільм Мавка: виробництво та дубляж

Анімаційний фільм уже показали у Києві. Створений за мотивами відомого твору Лесі Українки Лісова пісня — він зібрав зірковий акторський склад. Героїв озвучували Артем Пивоваров, Юлія Саніна, Олег Скрипка, Сергій Притула, Наталія Сумська та багато інших українських зірок.

Над образом головної героїні — Мавки, — працювало одразу декілька людей. Співає Мавка голосом Христини Соловій. Рухи ж лісовій принцесі подарувала столична прима-балерина Катерина Кухар. Дублювала саму роль відома акторка дубляжу Наталка Денисенко.

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23 лютого 2022 року, в переддень повномасштабного вторгнення акторка дала ексклюзивний коментар редакторці сайту Вікна-новини Богдані Макалюк. Вона розповіла роботу над мультфільмом та складність дубляжу.

— Чи складно було “перекваліфікуватися” у злого героя мультфільму?

— Ні, не складно. Проте мені було дуже цікаво! Адже таку геройку у фільмі я б точно не зіграла — не моє амплуа. А ось у дубляжі — з легкістю!

Відчуття: так добре бути поганою, я це люблю! (сміється)

Автори картини розповідають — фільм вийшов дуже багатошаровим. І повномасштабна війна наповнила її додатковими сенсами.

Де та коли дивитися мультфільм Мавка. Лісова пісня

Продюсерка фільму Мавка. Лісова пісня Ірина Костюк каже, що такі картини потрібні прямо зараз українському суспільству.

— Ми робили допрем’єрний показ у Львові — і люди плакали у тих місцях, де ми не закладали драматичні моменти. Але воно дуже резонує зараз із нами, з нашим станом.

Це боротьба двох світів, це сильний жіночий персонаж, який стає на захист свого світу.

У Мінкульті впевнені: такі картини дуже потрібні саме зараз. Адже прем’єрний показ планується не тільки в Україні, а й по усій Європі та у США. Тому це — шанс познайомити світ з нашою культурою.

— Під час війни це дуже актуально, над ним працювали багато років. І показувати його будуть не тільки в нас, а й у багатьох країнах. Він буде пропагувати українську культуру. І мені здається, що це доречно зараз, — переконаний Міністр культури Олександр Ткаченко.

Тепер картина стартувала у прокаті в усіх кінотеатрах країни. Автори фільму радять йти на прем’єру і дорослим, і дітям, адже кожен зможе знайти щось особливе для себе.

Мавка. Лісова пісня: чому так довго відкладали прокат?

Початок роботи над анімацією був закладений ще у 2015 році. Відтоді зникали та додавалися герої, змінювався сюжет, але головна думка залишилася незмінною — добро перемагає зло!

Станом на липень 2021 року загальний бюджет мультфільму Мавка. Лісова пісня оцінювався в 187,2 млн гривень. Виробництво мультфільму було частково профінансовано Державним агентством України з питань кіно.

Згодом студія Animagrad і Держкіно уклали нову угоду, згідно з якою сума державного фінансування становить ₴25 мільйонів. Цей проект називають найдорожчим в історії вітчизняного кіно.

Та не Мавкою єдиною! Раніше ми склали перелік цікавих українських мультфільмів для сімейного перегляду.

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