Дитяча мудрість, якої часто немає у дорослих — мультфільми про толерантність, рівність та солідарність

Кожна дитина унікальна. Але, на жаль, усім відомі нерідкі випадки булінгу однолітків через те, що хтось відрізняється від інших.

Тому так важливо створювати в суспільстві інклюзивні умови для кожного та виховувати толерантність змалечку.

Практична психологиня Юлія Ворман поділилась з Telegram-каналом Психологічна підтримка ТОП-6 мультфільмів, які зворушливо розповідають про рівність та солідарність дітей.

Подарунок (2015, Німеччина)

Цей коротенький анімаційний фільм розповідає зворушливу історію про підлітка і дуже особливого цуцика.

Його створили на основі коміксів бразильського художника Фабіо “Коали” Кавальканті аніматори Якоб Фрей і Маркус Кранцлер.

Короткометражний мультик виграв десятки міжнародних призів.

Каструлька Анатоля (2014, Франція)

Хлопчик Анатоль — дуже особливий. За ним повсюди волочиться червона каструлька, прив’язана ниткою до руки.

Через це однолітки лише кепкують з нього, а перехожі лякаються гуркоту посудини. Через це Анатоль дуже самотній та намагається уникати інших.

Але одного разу в житті хлопчика з’являється справжній друг і перевертає все з ніг на голову.

Струни (2014, Іспанія)

Це красива історія про толерантність, рівність, дружбу та дитячу мудрість, якої часто немає в дорослих.

Мультфільм Cuerdas (у перекладі Струни або Мотузки) був нагороджений премією Гойя за найкращий короткометражний анімаційний фільм.

Він підіймає проблему важливості інклюзивної освіти.

Тамара (2013, США)

Дівчинка Тамара мріє стати танцівницею. Вона захоплено тренується в себе вдома.

Але чому так засмучується мама, коли бачить це? Виявляється, її донька зовсім не чує музику.

Секрет Маела (2014, Франція)

Людей, які страждають на синдром Ангельмана, часто вважають диваками. Адже ті посміхаються з приводу і без. Насправді вони просто не можуть контролювати свою міміку та рухи рук.

Цей мультфільм допоможе дітям та дорослим зрозуміти, як варто реагувати, якщо зустрінеш на вулиці людину із синдромом Ангельмана.

Щоб оцінити мультик, подивись його кілька разів.

Мій братик з Місяця (2007, Франція)

Автор цього анімаційного фільму Фредерік Філібер сам батько хлопчика-аутиста. Він шукав рішення для ефективного догляду за хворими дітьми та створив цей мультик.

Це був спосіб розказати невелику історію, щоб говорити про проблему аутизму у зрозумілій формі. Цей фільм можуть дивитися всі: батьки, спеціалісти, ті, для кого аутизм не значить нічого. І ті, хто в житті стикнувся із цим, — сказав він.

Проблема цькування завжди була присутня в дитячому соціумі. Деякі діти, особливо підлітки, дуже жорстокі.

Читай, чому булінг виникає та як впливає на дітей.

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