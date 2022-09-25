Детская мудрость, которой часто нет у взрослых — мультфильмы о толерантности, равенстве и солидарности

Каждый ребенок уникален. Но, к сожалению, всем известны нередкие случаи буллинга сверстников из-за того, что кто-то отличается от других.
Поэтому так важно создавать в обществе инклюзивные условия для каждого и воспитывать толерантность с детства.
Практический психолог Юлия Ворман поделилась с Telegram-каналом Психологическая поддержка ТОП-6 мультфильмов, трогательно рассказывающих о равенстве и солидарности детей.
Этот коротенький анимационный фильм рассказывает трогательную историю о подростке и очень особенном щенке.
Его создали на основе комиксов бразильского художника Фабио “Коалы” Кавальканти аниматоры Якоб Фрей и Маркус Кранцлер.
Короткометражный мультик выиграл десятки международных призов.
Мальчик Анатоль очень особенный. За ним повсюду тянется красная кастрюлька, привязанная нитью к руке.
Из-за этого сверстники только насмехаются над ним, а прохожие пугаются грохота посуды. Из-за этого Анатоль очень одинок и пытается избегать других.
Но однажды в жизни мальчика появляется настоящий друг и переворачивает все с ног на голову.
Это красивая история о толерантности, равенстве, дружбе и детской мудрости, которой часто нет у взрослых.
Мультфильм Cuerdas (в переводе Струны или Веревки) был награжден премией Гойя за лучший короткометражный анимационный фильм.
Он поднимает проблему важности инклюзивного образования.
Девочка Тамара мечтает стать танцовщицей. Она увлеченно тренируется у себя дома.
Но почему так расстраивается мама, видя это? Оказывается, ее дочь совсем не слышит музыку.
Людей, страдающих синдромом Ангельмана, часто считают чудаками. Ведь те улыбаются по поводу и без. На самом деле, они просто не могут контролировать свою мимику и движения рук.
Этот мультфильм поможет детям и взрослым понять, как реагировать, если встретишь на улице человека с синдромом Ангельмана.
Чтобы оценить мультик, посмотри его несколько раз.
Автор этого анимационного фильма Фредерик Филибер сам отец мальчика-аутиста. Он искал решения для эффективного ухода за больными детьми и создал этот мультик.
Это был способ рассказать небольшую историю, чтобы говорить о проблеме аутизма в понятной форме. Этот фильм могут смотреть все: родители, специалисты, те, для которых аутизм не значит ничего. И те, кто в жизни столкнулся с этим, — сказал он.
Это был способ рассказать небольшую историю, чтобы говорить о проблеме аутизма в понятной форме. Этот фильм могут смотреть все: родители, специалисты, те, для которых аутизм не значит ничего. И те, кто в жизни столкнулся с этим, — сказал он.
Проблема травли всегда присутствовала в детском социуме. Некоторые дети, особенно подростки, очень жестокие.
Читай, почему буллинг возникает и как влияет на детей.
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