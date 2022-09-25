Детская мудрость, которой часто нет у взрослых — мультфильмы о толерантности, равенстве и солидарности

Каждый ребенок уникален. Но, к сожалению, всем известны нередкие случаи буллинга сверстников из-за того, что кто-то отличается от других.

Поэтому так важно создавать в обществе инклюзивные условия для каждого и воспитывать толерантность с детства.

Практический психолог Юлия Ворман поделилась с Telegram-каналом Психологическая поддержка ТОП-6 мультфильмов, трогательно рассказывающих о равенстве и солидарности детей.

Подарок (2015, Германия)

Этот коротенький анимационный фильм рассказывает трогательную историю о подростке и очень особенном щенке.

Его создали на основе комиксов бразильского художника Фабио “Коалы” Кавальканти аниматоры Якоб Фрей и Маркус Кранцлер.

Короткометражный мультик выиграл десятки международных призов.

Кастрюлька Анатоля (2014, Франция)

Мальчик Анатоль очень особенный. За ним повсюду тянется красная кастрюлька, привязанная нитью к руке.

Из-за этого сверстники только насмехаются над ним, а прохожие пугаются грохота посуды. Из-за этого Анатоль очень одинок и пытается избегать других.

Но однажды в жизни мальчика появляется настоящий друг и переворачивает все с ног на голову.

Струны (2014, Испания)

Это красивая история о толерантности, равенстве, дружбе и детской мудрости, которой часто нет у взрослых.

Мультфильм Cuerdas (в переводе Струны или Веревки) был награжден премией Гойя за лучший короткометражный анимационный фильм.

Он поднимает проблему важности инклюзивного образования.

Тамара (2013, США)

Девочка Тамара мечтает стать танцовщицей. Она увлеченно тренируется у себя дома.

Но почему так расстраивается мама, видя это? Оказывается, ее дочь совсем не слышит музыку.

Секрет Маэла (2014, Франция)

Людей, страдающих синдромом Ангельмана, часто считают чудаками. Ведь те улыбаются по поводу и без. На самом деле, они просто не могут контролировать свою мимику и движения рук.

Этот мультфильм поможет детям и взрослым понять, как реагировать, если встретишь на улице человека с синдромом Ангельмана.

Чтобы оценить мультик, посмотри его несколько раз.

Мой братик с Луны (2007, Франция)

Автор этого анимационного фильма Фредерик Филибер сам отец мальчика-аутиста. Он искал решения для эффективного ухода за больными детьми и создал этот мультик.

Это был способ рассказать небольшую историю, чтобы говорить о проблеме аутизма в понятной форме. Этот фильм могут смотреть все: родители, специалисты, те, для которых аутизм не значит ничего. И те, кто в жизни столкнулся с этим, — сказал он.

Проблема травли всегда присутствовала в детском социуме. Некоторые дети, особенно подростки, очень жестокие.

Читай, почему буллинг возникает и как влияет на детей.

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