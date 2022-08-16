Про козаків, мавок та чорних котів: топ-10 українських мультиків для твоєї дитини

Пам’ятаєш, як у дитинстві вдавалось у пошуках цікавого мультфільму ненароком натрапити на стрічку про козаків та їхні незвичайні пригоди? Або ж уже в дорослому віці, подорожуючи у потязі, зачепилось око за знайому картинку?

Раніше мультфільмів українського виробництва було не так і багато і знайти один з них вважалося справжнім везінням.

Проте тепер у наших майбутніх поколінь є чудова нагода дивитися саме вітчизняний продукт та водночас пізнавати історію свого народу.

Зараз також дивляться

Вікна обрали десять найцікавіших мультфільмів українського виробництва, що принесуть твоїй дитині відчуття щастя та захоплення красою своєї країни.

Козаки. Навколо світу

Звісно, неможливо не згадати про один з найбільш легендарних і, мабуть, найперших мультфільмів, що створили українці.

Історія розповідає про подорожі трьох запорізьких козаків Ока, Грая і Тура. Українські герої відвідають Австралію, Індію та Америку, паралельно потрапляючи у різноманітні пригоди.

Дивосвіт

Хотілося б потрапити у якусь відому картину? А якщо це буде творіння самобутньої Марії Примаченко?

Мабуть, творці мультсеріалу теж замислились над такою можливістю та втілили мрії у життя. Дивосвіт чарує не лише красою зображення, але й несе важливі сенси для малечі.

Герої мультсеріалу допомагають дітям розібратись у важливих морально-етичних питаннях та пояснюють, що таке, наприклад, дружба чи повага. Сюжет побудований на основі української народної казки.

Мавка. Лісова пісня

Найімовірніше, що всім українцям відома історія кохання Мавки та Лукаша, яку створила Леся Українка.

Однак побачити її на великому екрані з’явиться можливість лише наприкінці цього року. Точно варто дочекатись виходу мультфільму та поринути у світ міфічних істот, чаруючих безмежних українських лісів і неповторного почуття кохання.

Клара і чарівний дракон

Якщо історію про лісових істот ми вже знаємо, то про фантастичних драконів не так багато й чули.

Тому українські аніматори вирішили розгорнути сюжет навколо чарівного дракона та дівчини Клари, яка разом зі своїми друзями намагається врятувати його та повернути додому.

Микита Кожум’яка

Поєднати богатирів та драконів? Чом би й ні, подумали творці мультфільму та зібрали їх в одній історії. Однак на відміну від попереднього мультфільму, цього разу дракон виступає у ролі головного зла.

Батько маленького Микити Кожум’яки Кирило колись давно поборов міфічну істоту, але виявилось, що не до кінця, і тепер на світ очікує нова загроза. Чи впорається тепер його син? Покаже лише час.

Таємний посол

Якщо у першому мультфільмі про козаків головні герої не розмовляють, то за персонажів Таємного посла все скаже сама історія України.

Анімаційна стрічка переносить глядача на Запорізьку Січ часів Івана Сірка. Головний герой — мужній козак-розвідник, якому доведеться зупинити загарбницький наступ ворога.

Жив собі чорний кіт

Ми звикли до певних прикмет, але рідко замислюємось, як вони впливають на інших. Як живеться чорному коту, від якого всі тікають?

Творці мультфільму порушують саме це, здавалося б, дитяче питання. Головний герой — юний чорний кіт, якому доводиться пройти безліч випробувань та поділитися з глядачами своїми надіями та сподіваннями.

Буба

Netflix підтримує українське виробництво та розповсюджує продукт творців з України. Мультфільм став окрасою стрімінгової платформи, розповідаючи історію маленького Буби та його світу. Як і всі маленькі діти, головний герой намагається все дослідити та знайти собі захопливі пригоди.

Ескімоска

Перший український мультсеріал, що був створений у технології 3D, розповідає історію дівчинки Ескімоски, яка живе у казковій Арктиці.

Щосерії головна героїня зі своїми друзями знаходить новий предмет у воді та намагається дослідити його, що допомагає маленьким глядачам пізнати навколишній світ трохи краще.

Пригоди Котигорошка та його друзів

В основу сюжету мультфільму покладені українські народні казки та міфи, що допоможе малюкам пізнати культуру свого народу.

Тож дітям буде цікаво навчатися в ігровій формі, а дорослим — згадати давно забуті історії та поринути у ностальгію.

Навіть під час повномасштабної війни українці не зупиняються у своїх творчих шуканнях. Читай, як родина з Лисичанська створює мультфільми українською.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!