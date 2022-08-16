Про казаков, мавок и черных котов: топ-10 украинских мультиков для твоего ребенка

Помнишь, как в детстве удавалось в поисках интересного мультфильма нечаянно встретить ленту о казаках и их необычных приключениях? Или уже во взрослом возрасте, путешествуя в поезде, зацепился глаз за знакомую картинку?

Раньше мультфильмов украинского производства было не так уж много и найти один из них считалось настоящим везением.

Однако теперь у наших подрастающих поколений есть прекрасная возможность смотреть именно отечественный продукт и одновременно узнавать историю своего народа.

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Вікна выбрали десять самых интересных мультфильмов украинского производства, которые принесут твоему ребенку чувство счастья и восхищения красотой своей страны.

Казаки. Вокруг света

Конечно, невозможно не упомянуть об одном из самых легендарных и, пожалуй, первых мультфильмов, созданных украинцами.

История известна практически каждому и рассказывает о путешествиях трех запорожских казаков Ока, Грая и Тура. Украинские герои посетят Австралию, Индию и Америку, параллельно попадая в разные приключения.

Дивосвіт

Хотелось бы попасть в какую-нибудь известную картину? А если это будет творение самобытной Марии Примаченко?

Видимо, создатели мультсериала тоже задумались над такой возможностью и воплотили мечты в жизнь. Дивосвіт очаровывает не только своей красотой изображения, но и несет важные смыслы для малышей.

Герои мультсериала помогают детям разобраться в важных морально-нравственных вопросах и объясняют, что такое, например, дружба или уважение. Сюжет построен на основе украинской народной сказки.

Мавка. Лісова пісня

Скорее всего, всем украинцам известна история любви Мавки и Лукаша, которую создала Леся Украинка.

Однако увидеть ее на большом экране появится возможность только в конце этого года. Точно стоит дождаться выхода мультфильма и окунуться в мир мифических существ, очаровывающих безграничных украинских лесов и неповторимого чувства любви.

Клара и волшебный дракон

Если историю о лесных существах мы уже знаем, то о фантастических драконах не так много и слышали.

Поэтому украинские аниматоры решили развернуть сюжет вокруг волшебного Дракона и девушки Клары, которая вместе со своими друзьями пытается спасти его и вернуть домой.

Никита Кожемяка

Совместить богатырей и драконов? Почему бы нет, подумали создатели мультфильма и собрали их в одной истории. Однако, в отличие от предыдущего мультфильма, на этот раз дракон выступает в качестве главного зла.

Отец маленького Никиты Кожемяки Кирилл когда-то давно преодолел мифическое существо, но оказалось, что не до конца, и теперь мир ожидает новая угроза. Справится ли теперь его сын? Покажет только время.

Тайный посол

Если в первом мультфильме о казаках главные герои не разговаривают, то за персонажей Тайного посла все скажет сама история Украины.

Анимационная лента переносит зрителя на Запорожскую Сечь времен Ивана Сирко. Главный герой – мужественный казак-разведчик, которому придется остановить захватническое наступление врага.

Жил да был черный кот

Мы привыкли к определенным приметам, но редко думаем о том, как они влияют на других. Как живется черному коту, от которого все убегают?

Создатели мультфильма поднимают именно этот, казалось бы, детский вопрос. Главный герой — юный черный кот, которому приходится пройти кучу испытаний и поделиться со зрителями своими надеждами.

Буба

Netflix поддерживает украинское производство и распространяет продукт творцов из Украины. Мультфильм стал украшением стриминговой платформы, рассказывая историю маленького Бубы и его мира. Как и все маленькие дети, главный герой пытается все исследовать и найти увлекательные приключения.

Эскимоска

Первый украинский мультсериал, созданный в технологии 3D, рассказывает историю девочки Эскимоски, которая живет в сказочной Арктике.

Каждую серию главная героиня со своими друзьями находит новый предмет в воде и пытается исследовать его, что помогает маленьким зрителям узнать окружающий мир получше.

Приключения Котигорошко и его друзей

В основу сюжета мультфильма положены украинские народные сказки и мифы, что поможет малышам узнать культуру своего народа.

Так что детям будет интересно учиться в игровой форме, а взрослым — вспомнить давно забытые истории и погрузиться в ностальгию.

Однако даже во время полномасштабной войны украинцы не останавливаются в своих творческих поисках. Читай, как семья из Лисичанска создает мультфильмы на украинском.

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