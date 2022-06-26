Учить родной язык и познавать мир? Легко! Семья из Лисичанска создает мультфильмы на украинском

Семья Тученков из Лисичанска с 2014 года создает украинские познавательные мультфильмы для малышей. Когда началась война на Донбассе, супруги Сергей и Алена проявили смелость производить отечественный продукт в русскоязычном городе.

В настоящее время они продолжают свое дело и способствуют распространению украинского языка среди детей.

Как появилась идея создавать мультики

Энергетик и экономист по специальности поначалу были далеки от мультипликации, но их очень испугало российское вторжение восемь лет назад.

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Одна из причин вторжения, по мнению Тученков, плохое знание государственного языка на Востоке Украины. Так у пары появилась идея самостоятельно создавать мультфильмы для своего маленького сына Максима.

Мы столкнулись с проблемой, что нет украиноязычных мультфильмов. После оккупации 2014 года мы твердо решили, что наш ребенок должен с детства расти с украинским языком, — говорит мать.

Так 8-летний мальчик выучил украинский язык именно благодаря мультфильмам, созданным его родителями. И вот уже сам несколько лет озвучивает персонажей, которых придумали мама с папой.

За восемь лет семья Тученков создала до 200 познавательных мультфильмов. Их теперь смотрит не только сын, но и тысячи украинских детей.

Главное, что мы хотели, чтобы наш ребенок учился на украинском. Мы создавали для него мультфильмы о фигурах, цифрах, буквах, — делится отец.

Сейчас семья оказалась в эвакуации в Хмельницком. Местные волонтеры узнали о важном деле, которым занимались Тученки, и начали поддерживать развитие украинской мультипликации.

Теперь на их YouTube-канале снова регулярно выходят новые видео для малышей.

Украинские семьи и их дети доказывают всему миру, что нашу нацию не сломать. 9-летний Святослав продал свои игрушки, чтобы помочь ВСУ. Узнай трогательную историю маленького волонтера.

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