Вивчати рідну мову та пізнавати світ? Легко! Родина з Лисичанська створює мультфільми українською

Родина Тученків з Лисичанська ще з 2014 року створює українські пізнавальні мультфільми для малечі. Коли почалась війна на Донбасі, подружжя Сергій та Альона виявили сміливість виготовляти вітчизняний продукт у російськомовному місті.

Нині вони продовжують свою справу та сприяють поширенню української мови серед дітей.

Як з’явилась ідея створювати мультики

Енергетик та економістка за фахом спочатку були далекі від мультиплікації, але їх дуже налякало російське вторгнення вісім років тому.

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Одна з його причин, на переконання Тученків, — погане знання державної мови на Сході України. Тож у пари з’явилась ідея самостійно створювати мультфільми для свого маленького сина Максима.

Ми зіткнулись з проблемою, що немає українськомовних мультфільмів. Після окупації 2014 року ми твердо вирішили, що наша дитина повинна змалечку зростати з українською мовою, — каже мати.

Так 8-річний хлопчик вивчив українську мову саме завдяки мультфільмам, створеним його батьками. І от уже сам кілька років озвучує персонажів, які вигадали мама з татом.

За вісім років родина Тученків створила до 200 пізнавальних мультфільмів. Їх тепер дивиться не лише син, а й тисячі українських дітей.

Головне, що ми хотіли, щоб наша дитина навчалась українською. Ми створювали для неї мультфільми про фігури, цифри, літери, — ділиться батько.

Зараз родина опинилась у вимушеній евакуації в Хмельницькому. Місцеві волонтери дізнались про важливу справу, якою займались Тученки, та почали підтримувати розвиток української мультиплікації.

Тепер на їхньому YouTube-каналі знову регулярно виходять нові відео для малечі.

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