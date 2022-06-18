Волонтерять навіть діти! 9-річний Святослав розповів, як продає іграшки, щоб підтримати ЗСУ

Вчинок, який знов доводить, що у Росії немає жодних шансів на перемогу!

9-річний Святослав продав свої іграшки, аби допомогти нашим військовим.

Хлопчик назбирав понад 3000 грн. Ці гроші він використав на їжу та речі першої потреби для ЗСУ.

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Мені було не шкода. Я бачив по телевізору, як інші діти продають свої іграшки. Тому мені захотілось також допомогти нашій країні, — каже Святослав.

9-річний Святослав Кужман в ефірі детальніше розповів, як у нього виникла ідея продавати іграшки, а гроші віддавати на потреби армії.

Зараз кожен українець намагається допомогти нашим військовим. Дивіться цікаву історію, як на Рівненщині двоє чоловіків переобладнують бойові бандеромобілі на фронт.