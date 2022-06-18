Люди

Волонтерять навіть діти! 9-річний Святослав розповів, як продає іграшки, щоб підтримати ЗСУ

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 18 Червня 2022, 20:33

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