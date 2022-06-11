Губишся у розмаїтті благодійних фондів? Платформа Help The Helper створила каталог перевірених волонтерів 

З початку повномасштабної війни в Україні стрімко зросла кількість волонтерських організацій. Щоб людям було простіше орієнтуватись у розмаїтті фондів, створили спеціальну платформу Help The Helper.

Її засновник Микола Ханко розповів в ефірі телемарафону, як працює проект та навіщо він потрібен.

Переваги Help The Helper

Платформа надає перелік усіх можливих видів діяльності волонтерів, а також дає гарантії надійності фондів. Адже за допомогою Help The Helper можна відстежувати роботу волонтерів.

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Наша мета — полегшити життя волонтера і зменшити кількість питань від донорів та світової спільноти, — пояснює Ханко.

Спочатку розробники розмістили на сторінці проекту 30 волонтерів з кола своїх знайомих. Тепер же залучають нових, контролюючи при цьому активність, звітність фондів та відгуки донорів і тих, хто отримав допомогу.

Загалом це займає до шести днів, щоб перевірити такі собі сигнали щодо реальності та сумлінності волонтера, — каже засновник Help The Helper.

Як зареєструватись на сайті

Якщо ти хочеш доєднатись до 50 волонтерів, які зараз представлені на платформі, то виконай прості кроки:

зайди на сайт; заповни гугл-форму в розділі For volunteers; очікуй, поки з тобою зв’яжуться скаути.

Після реєстрації та проходження перевірки твій профіль разом з відеопрезентацією з’явиться на сайті, а відтак люди з усього світу зможуть підтримати тебе та твою роботу.

Небайдужі українці щодня ризикують власним життям заради порятунку інших та важко працюють для спільної перемоги. Дивись, як працюють волонтери в Україні під час війни.

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