Губишся у розмаїтті благодійних фондів? Платформа Help The Helper створила каталог перевірених волонтерів 

З початку повномасштабної війни в Україні стрімко зросла кількість волонтерських організацій. Щоб людям було простіше орієнтуватись у розмаїтті фондів, створили спеціальну платформу Help The Helper.
Її засновник Микола Ханко розповів в ефірі телемарафону, як працює проект та навіщо він потрібен.
Платформа надає перелік усіх можливих видів діяльності волонтерів, а також дає гарантії надійності фондів. Адже за допомогою Help The Helper можна відстежувати роботу волонтерів.
Наша мета — полегшити життя волонтера і зменшити кількість питань від донорів та світової спільноти, — пояснює Ханко.
Наша мета — полегшити життя волонтера і зменшити кількість питань від донорів та світової спільноти, — пояснює Ханко.
Спочатку розробники розмістили на сторінці проекту 30 волонтерів з кола своїх знайомих. Тепер же залучають нових, контролюючи при цьому активність, звітність фондів та відгуки донорів і тих, хто отримав допомогу.
Загалом це займає до шести днів, щоб перевірити такі собі сигнали щодо реальності та сумлінності волонтера, — каже засновник Help The Helper.
Загалом це займає до шести днів, щоб перевірити такі собі сигнали щодо реальності та сумлінності волонтера, — каже засновник Help The Helper.
Якщо ти хочеш доєднатись до 50 волонтерів, які зараз представлені на платформі, то виконай прості кроки:
Після реєстрації та проходження перевірки твій профіль разом з відеопрезентацією з’явиться на сайті, а відтак люди з усього світу зможуть підтримати тебе та твою роботу.
Небайдужі українці щодня ризикують власним життям заради порятунку інших та важко працюють для спільної перемоги. Дивись, як працюють волонтери в Україні під час війни.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!