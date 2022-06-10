Одеса — надійний тил Миколаєва: як волонтери рятують місто та допомагають ЗСУ

Вони возять воду та харчі в Миколаїв, купують автомобілі та квадрокоптери на передову. А починали з кількох пакунків гуманітарки, яку розвозили власною легковою автівкою, попри постійні тривоги та ракетні обстріли.

В Одесі група молодих людей об’єдналась у волонтерську організацію, аби допомагати військовим і цивільним, що постраждали від російської агресії.

Про тих, хто швидко навчився професійно допомагати — далі у сюжеті.

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Але волонтерство — це ще й про ризик для життя. Читай історії волонтерів, які годували та евакуювали людей з Маріуполя, і тепер їх звинувачують у тероризмі… в ОРДЛО.