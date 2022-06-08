Після загибелі брата, вирішив присвятити життя людям! Історія волонтерських поїздок до пекла

Евакуюють з-під обстрілів навіть лежачих та людей з інвалідністю.

Два місяці тому п’ять благодійників об’єдналися, аби допомагати вивозити людей з Харківщини, Донеччини та Луганщини у більш безпечні місця.

Майже щодня мікроавтобуси водіїв-волонтерів виконують по кілька рейсів. Люди кажуть: хоч з пальним зараз тяжко, але два-три автобуси для поїздки заправити вдається.

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Серед героїв нашого часу і водій волонтерського автобуса Володимир Бережний. У цій війні він втратив брата, який так само допомагав людям в Ірпені.

Останнім часом транспорт для порятунку цілковито заповнений, адже люди самі телефонують та просять їх забрати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали дивовижну історію пожежника із Америки, який приїхав волонтерити в Україну.