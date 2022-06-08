Люди

Після загибелі брата, вирішив присвятити життя людям! Історія волонтерських поїздок до пекла

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 08 Червня 2022, 23:30

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