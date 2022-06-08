После гибели брата, решил посвятить жизнь людям! История волонтерских поездок в ад

Эвакуируют из-под обстрелов даже лежачих и людей с инвалидностью.

Два месяца назад пять благотворителей объединились, чтобы помогать вывозить людей из Харьковской, Донецкой и Луганской областей в более безопасные регионы.

Почти ежедневно микроавтобусы водителей-волонтеров выполняют несколько рейсов. Признаются: хоть с бензином сейчас тяжело, но два-три автобуса для поездки заправить удается.

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Среди героев нашего времени и водитель волонтерского автобуса Владимир Бережной. На этой войне он потерял брата, который тоже помогал людям в Ирпене.

В последнее время транспорт для спасения заполнен полностью, люди сами звонят и просят их забрать.

Напомним, ранее мы рассказывали удивительную историю о пожарном из Америки, который приехал волонтерить в Украину