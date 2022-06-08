Люди

После гибели брата, решил посвятить жизнь людям! История волонтерских поездок в ад

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 08 июня 2022, 23:30

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Волонтеры

После гибели брата, решил посвятить жизнь людям! История волонтерских поездок в ад
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