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Считаю украинцев героями, которые борются за свою свободу: пожарный из Америки рассказал, почему приехал волонтёрить в Украину

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 07 июня 2022, 18:00
Даґен Вайт

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