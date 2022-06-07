Считаю украинцев героями, которые борются за свою свободу: пожарный из Америки рассказал, почему приехал волонтёрить в Украину

До 24 февраля Даген Вайт работал спасателем на пожарной станции в Алабаме, США. С момента вторжения войск РФ на территорию Украины он пристально следил за новостями.

Однажды увидел обращение нашего президента к мировому сообществу. Зеленский просил всех неравнодушных помогать Украине, кто чем может. И в тот момент Даген понял, что хочет поехать в Украину, чтобы помогать нашим людям.

Я практически каждый день смотрел новости, и, в конце концов, после слов президента Зеленского приезжать и помогать Украине я собрался с мыслями и понял, что мое место здесь и я должен помогать именно здесь.

Я предупредил на работе, что хочу поехать на некоторое время в Украину, и меня отпустили, — рассказывает спасатель.

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Добирался Даген несколько дней. Через Польшу прибыл во Львов, а спустя несколько дней решил ехать дальше. Так оказался в Одессе. Теперь он помогает волонтерам из организации Второй фронт.

— Я прихожу в этот волонтерский центр четыре раза в неделю. Иногда провожу здесь целый день, больше 12 часов. Принимаю гуманитарную помощь из разных стран Европы. Сортирую. Потом складываю все в коробки и отправляю по запросам людей, которые нуждаются в помощи, — добавляет Вайт.

Эта организация сотрудничает со многими зарубежными партнерами. На деньги меценатов волонтеры закупают все самое необходимое для армии — от жгутов и аптечек до квадрокоптеров и автомобилей.

Также ребята помогают людям, которые живут в прифронтовых селах. Возят туда гуманитарную помощь и помогают эвакуировать местных жителей в более безопасные города.

Я делаю все возможное, чтобы помочь здесь. Для меня очень печально, что умирают люди с обеих сторон. Но я считаю украинцев героями, которые борются за свою свободу.

Даген Вайт восхищается мужеством украинского народа и верит, что совсем скоро победа будет за нами.

А ранее мы рассказывали про американского военного Малкольма Нэнса, который сражается за Украину.

Фото: Евгений Репенько