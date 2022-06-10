Одесса – надежный тыл Николаева: как волонтеры спасают город и помогают ВСУ

Они возят воду и продукты в Николаев, покупают автомобили и квадрокоптеры на передовую. А начиналось все с нескольких пакетов гуманитарки, которую развозили собственной легковушкой, несмотря на постоянные тревоги и ракетные обстрелы.

В Одессе группа молодых людей объединилась в волонтерскую организацию, чтобы помогать военным и гражданским, пострадавшим от российской агрессии.

О тех, кто быстро научился помогать профессионально – смотри в сюжете.

Сейчас также смотрят

Но волонтерство — это еще и риск для жизни. Читай истории волонтеров, которые кормили и эвакуировали людей из Мариуполя, а теперь их обвиняют в терроризме…в ОРДЛО.