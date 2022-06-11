Теряешься в разнообразии благотворительных фондов? Платформа Help The Helper создала каталог проверенных волонтеров

С начала полномасштабной войны в Украине стремительно выросло количество волонтерских организаций. Чтобы людям было проще ориентироваться в разнообразии фондов, создали специальную платформу Help The Helper.

Ее основатель Николай Ханко рассказал в эфире телемарафона, как работает проект и зачем он нужен.

Преимущества Help The Helper

Платформа предоставляет перечень всех возможных видов деятельности волонтеров, а также гарантирует надежность фондов. Ведь с помощью Help The Helper можно отслеживать работу волонтеров.

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Наша цель — облегчить жизнь волонтера и уменьшить количество вопросов от доноров и мирового сообщества, — объясняет Ханко.

Первоначально разработчики разместили на странице проекта 30 волонтеров из круга своих знакомых. Теперь же привлекают новых, контролируя при этом активность, отчетность фондов и отзывы доноров и тех, кто получил помощь.

В общем, это занимает до шести дней, чтобы проверить сигналы относительно реальности и добросовестности волонтера, — говорит основатель Help The Helper.

Как зарегистрироваться на сайте

Если ты хочешь присоединиться к 50 волонтерам, которые сейчас представлены на платформе, то проделай простые шаги:

зайди на сайт; заполни гугл-форму в разделе For volunteers; ожидай, пока с тобой свяжутся скауты.

После регистрации и прохождения проверки твой профиль вместе с видеопрезентацией появится на сайте, поэтому люди со всего мира смогут поддержать тебя и твою работу.

Неравнодушные украинцы ежедневно рискуют собственной жизнью ради спасения других и трудятся для совместной победы. Смотри, как работают волонтеры в Украине во время войны.

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