Теряешься в разнообразии благотворительных фондов? Платформа Help The Helper создала каталог проверенных волонтеров

С начала полномасштабной войны в Украине стремительно выросло количество волонтерских организаций. Чтобы людям было проще ориентироваться в разнообразии фондов, создали специальную платформу Help The Helper.
Ее основатель Николай Ханко рассказал в эфире телемарафона, как работает проект и зачем он нужен.
Платформа предоставляет перечень всех возможных видов деятельности волонтеров, а также гарантирует надежность фондов. Ведь с помощью Help The Helper можно отслеживать работу волонтеров.
Наша цель — облегчить жизнь волонтера и уменьшить количество вопросов от доноров и мирового сообщества, — объясняет Ханко.
Наша цель — облегчить жизнь волонтера и уменьшить количество вопросов от доноров и мирового сообщества, — объясняет Ханко.
Первоначально разработчики разместили на странице проекта 30 волонтеров из круга своих знакомых. Теперь же привлекают новых, контролируя при этом активность, отчетность фондов и отзывы доноров и тех, кто получил помощь.
В общем, это занимает до шести дней, чтобы проверить сигналы относительно реальности и добросовестности волонтера, — говорит основатель Help The Helper.
В общем, это занимает до шести дней, чтобы проверить сигналы относительно реальности и добросовестности волонтера, — говорит основатель Help The Helper.
Если ты хочешь присоединиться к 50 волонтерам, которые сейчас представлены на платформе, то проделай простые шаги:
После регистрации и прохождения проверки твой профиль вместе с видеопрезентацией появится на сайте, поэтому люди со всего мира смогут поддержать тебя и твою работу.
Неравнодушные украинцы ежедневно рискуют собственной жизнью ради спасения других и трудятся для совместной победы. Смотри, как работают волонтеры в Украине во время войны.
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