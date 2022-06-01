Люди

День с волонтерами – смотри, как живут и помогают благотворители во время войны

Наталья Ничай 01 июня 2022, 21:30

Больше видео
0:03:11
Родина Граур створила пекарню на колесах у Золотоноші
Пекарня на колесах — как семья из Горенки выпекает хлеб в эвакуации
0:03:49
Як волонтери допомагають на Київщині
Восстанавливают искалеченные Россией города — как волонтеры Киевской области помогают разбирать руины
0:06:15
Розыгрыш от Приюта и победителей Евровидения
Самая большая сумма была в криптовалюте! Притула об аукционе награды Евровидение группы Kalush
0:03:40
Бульдог Крафт
Похититель женских сердец! Как французский бульдог Крафт таксирует вместе со своим владельцем в Виннице
Смотреть больше

Последние видео
0:04:26
Нафтове ембарго Росії - наслідки європейських санкцій для Кремля

Шантаж бензоколонкой уже ни на кого не действует! Сколько будет стоить России нефтяное эмбарго от ЕС
0:05:28
Ситуація в Миколаївській області 01.06.2022 - Віталій Кім
Россияне совсем потеряли совесть — Ким о жестоких обстрелах Николаевской области в День защиты прав детей
0:04:33
волонтери
День с волонтерами – смотри, как живут и помогают благотворители во время войны
0:03:36
Українські діти листуються з Борисом Джонсоном
Отпечатки ладошек вместо тысячи слов — как украинские дети Борису Джонсону письмо писали
0:04:33
Ситуація в Херсонській області 01.06.2022 - окупанти вимкнули зв'язок
Без интернета и мобильной связи —информационная блокада Херсонской области продолжается. Есть ли шанс на восстановление?
Оріхів
Ситуация ежедневно ухудшается, эвакуируют людей — что известно о событиях в Запорожье
0:07:36
Ганна Маляр розповіла про поточну ситуацію на фронті
Рушат целые города, чтобы избежать столкновений с ВСУ: Маляр о контрнаступлении украинцев и тактике врага
0:04:01
День захисту прав дітей в Україні 2022 - звернення Герасимчук
Мир взрослых провалил этот день — Дарья Герасимчук о Дне защиты прав ребенка во время войны
0:03:22
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузница стартапов: как Закарпатье превращается в мощный IT-хаб
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июня
Больше видео
Ситуація в Миколаївській області 01.06.2022 - Віталій Кім
Читать дальше
Россияне совсем потеряли совесть — Ким о жестоких обстрелах Николаевской области в День защиты прав детей
Українські діти листуються з Борисом Джонсоном
Читать дальше
Отпечатки ладошек вместо тысячи слов — как украинские дети Борису Джонсону письмо писали

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь