День с волонтерами – смотри, как живут и помогают благотворители во время войны

Маршрут Киев-Николаев-Киев. Почти тысяча километров туда и обратно. На все – сутки: приехать, доставить помощь, вернуться домой. И снова начать работать над новым гуманитарным грузом.

Наша Наталья Ничай на днях вернулась из поездки со столичными волонтерами, которые на этот раз доставили скорые помощи в прифронтовые регионы. Так как живут и работают благотворители – дальше.

С ночи мы в офисе благотворительного фонда. Пока киевляне спят — здесь кипит работа. Как только собрались волонтеры, начинают отгружать гуманитарную помощь, и мы вместе с волонтерами едем ее доставлять в Николаев.

Такие поездки здесь – дело привычное, это уже двадцатое по счету с начала полномасштабного вторжения. Схема работы – отлаженная. В колонне семь машин, для удобства водители используют рации.

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За рулем нашего авто – Роман, военнослужащий запаса. Он из Мариуполя.

Сейчас Рома здесь очень пригодится – часто приходится ездить в опасные места, а он в таких – как рыба в воде.

Рассвет встречаем в авто. Еще несколько часов, короткая остановка, чтобы надеть бронежилет.

И мы пересекаем границу Николаева. Здесь уже ждут. За подарками.

Елена Викторовна – руководительница пятой николаевской больницы. Работы с войной стало больше, а в последний раз скорые получали лет 20 назад. В настоящее время забирают одну из машин.

Наша больница находится в прифронтовой зоне, к нам поступают военные, мы оказываем необходимую помощь и в дальнейшем также транспортируем, — говорит Елена Терентьева.

Еще одну машину волонтеры передают областной больнице, а третью – на нужды спецслужб. За своим пикапом приехал и Паук – такой позывной у морпеха, ныне защищающий южные наши рубежи. Авто, как и все, из-за границы, и к тому же праворульное.

Раздавать помощь – потому что привезли сюда еще и гуманитарку – помогают служащие из департамента стратегических расследований полиции. Они сопровождают работников фонда Феникс групп в таких поездках.

Мы пересаживаемся в другой автомобиль. Здесь за рулем – руководители фонда. Фарадж и Михаил. Оба – бизнесмены.

До полномасштабного вторжения у них была охранная фирма. Как все началось – большинство ее работников ушли на фронт. А Фарадж с Михаилом перепрофилировали деятельность фонда и бросили большинство сил на помощь переселенцам и армейцам.

Все эти ребята – моя семья. И как-то бросить и уехать – это не по-человечески.

Сейчас едем раздавать гуманитарку гражданским. Из машины видим толпу: нас здесь ждали более 4 часов.

Живописное село Новоегоровка, где живут прекрасные жители. Трудолюбивые, дружелюбные.

Староста села, Светлана, рассказывает: магазины здесь понемногу начинают работать только сейчас – раньше район часто обстреливали россияне, и в Новогоровку никто не мог доехать. Кто что имел – тем и делились. Сейчас помощи люди очень рады.

В тетради люди записывались в очередь, чтобы получить гуманитарку.

Волонтеры имели с собой двести коробок, а в каждой – недельный продуктовый набор на семью. Все раздали через несколько минут. Но благотворители обещают – уже через неделю – новая поездка.

Кстати, раньше мы также рассказывали, как волонтеры во Львове спасают животных из горячих точек.