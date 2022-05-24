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Изнуренным и брошенным, им дают приют — как волонтеры во Львове спасают животных из горячих точек

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 24 мая 2022, 12:00

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