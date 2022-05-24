Изнуренным и брошенным, им дают приют — как волонтеры во Львове спасают животных из горячих точек

Во Львове предоставляют временное убежище не только людям, но и животным из горячих точек. Покинутым на вокзалах или потерянным четырёхлапым волонтеры ищут новых хозяев.

В приюте Домівка помогли уже более 4000 кошек и собак. Здесь есть домашние любимцы из Бородянки, Ирпеня, Николаева, Запорожья и Херсона.

Если повезет, то раз в день заберут какую-нибудь собачку. Когда-то за день могли даже пять – шесть брать, — рассказывает волонтер Стас Бояновский.

По его словам, любой человек может забрать животное из приюта. Волонтеры оформляют всем четырёхлапым паспорта и вписывают туда новых хозяев.

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Чтобы помочь приюту, можно прийти и выгулять животных или поддержать финансово.

Одной семье из Николаева удалось вывезти 32 кота. Однако арендовать квартиру с таким зверинцем не просто. Так что владельцам пришлось оставить своих любимцев в приюте.

Многие из хвостатых уже переехали за границу. Польским волонтерам удалось вывезти более 1500 кошек и собак для определения за пределами Украины. Их фонд сотрудничает с другими европейскими приютами.

Очень охотно принимают животных. Так, как людям, хотим помогать, так же и собакам, и котам. Самая большая проблема, которая у нас есть — пересечение границы.

Потому что по польским законам разрешено перевозить только пять кошек или псов одному лицу. Здесь всегда возникают проблемы, — делится представительница фонда Центаурус Дагмара Дымарская.

Некоторые хвостатые также мужественно защищают украинскую землю вместе с военными. Смотри, как овчарка Кира помогает терробороне Киева.